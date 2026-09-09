‘कूल एक्टिंग कर रहे थे,’ अशनीर ग्रोवर की बुराई करने वाले फैन को समय रैना ने दिया करारा जवाब, बोले- ‘वह ईमानदार थे’

हाल ही में 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के एक एपिसोड में अशनीर ग्रोवर के साथ राखी सावंत भी पैनल का हिस्सा थीं। एपिसोड देखने के बाद एक फैन ने सोशल मीडिया पर बाकी जजों की तारीफ करते हुए अशनीर के रवैये पर सवाल उठाया। फैन ने कहा कि उसे लगा अशनीर 'कूल और बेपरवाह' बनने की कोशिश कर रहे थे।समय रैना ने बुधवार को इंस्टाग्राम पर हुए एएमए सेशन के दौरान इस कमेंट का जवाब दिया।