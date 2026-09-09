‘कूल एक्टिंग कर रहे थे,’ अशनीर ग्रोवर की बुराई करने वाले फैन को समय रैना ने दिया करारा जवाब, बोले- ‘वह ईमानदार थे’

अशनीर ग्रोवर की बुराई करने वाले फैन को समय रैना ने दिया करारा जवाब (सोर्स: x-@Nitesh805181)
Ashneer Grover Reaction: कॉमेडी शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में अशनीर ग्रोवर के अंदाज को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठे तो शो के होस्ट समय रैना उनके बचाव में सामने आए हैं। एक फैन ने अशनीर पर शो में 'कूल और बेपरवाह' बनने की एक्टिंग करने का आरोप लगाया था। इस पर समय ने कहा कि उन्हें अशनीर का परफॉर्मेंस काफी पसंद आया और वह अपने रिएक्शन में ईमानदार थे।
हाल ही में 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के एक एपिसोड में अशनीर ग्रोवर के साथ राखी सावंत भी पैनल का हिस्सा थीं। एपिसोड देखने के बाद एक फैन ने सोशल मीडिया पर बाकी जजों की तारीफ करते हुए अशनीर के रवैये पर सवाल उठाया। फैन ने कहा कि उसे लगा अशनीर 'कूल और बेपरवाह' बनने की कोशिश कर रहे थे।समय रैना ने बुधवार को इंस्टाग्राम पर हुए एएमए सेशन के दौरान इस कमेंट का जवाब दिया।
समय ने अशनीर के बचाव में कहा कि उन्हें लगा बिजनेसमैन ने एपिसोड में शानदार काम किया। उन्होंने बताया कि अशनीर के लगभग हर जोक ने अच्छा काम किया और राखी सावंत के साथ उनकी बातचीत भी काफी अच्छी रही।
समय के मुताबिक, दोनों की अलग-अलग पर्सनैलिटी ने इम्प्रोव के फॉर्मेट में अच्छी तरह काम किया। उन्होंने बताया कि राखी एक अजीब तरह का किरदार निभा रही थीं, जबकि अशनीर का किरदार काफी सीधा था। समय ने इसी कॉम्बिनेशन के बेसिक नियमों के हिसाब से अच्छा बताया।
समय ने एपिसोड के उस पल का भी जिक्र किया जब अशनीर ने बातचीत खत्म करने के लिए 'तो चलो' कहा था। समय के मुताबिक, लंबे समय तक अनकम्फर्टेबल नजर आने के बाद उस सीन को खत्म करने का अशनीर का तरीका स्मार्ट था। समय ने कहा कि उन्हें लगा यह अशनीर की तरफ से काफी समझदारी भरा कदम था।
समय ने शो में दिखाए गए एक रोबोट को लेकर अशनीर के रिएक्शन पर भी सफाई दी। अशनीर के कम उत्साहित नजर आने को कुछ लोगों ने 'कूल' बनने की कोशिश माना था, लेकिन समय इससे सहमत नहीं हैं।
समय ने कहा कि जब अशनीर को रोबोट पसंद नहीं आया, तो उन्होंने अपनी राय ईमानदारी से जाहिर की। उनके मुताबिक, कमरे में मौजूद बाकी लोगों की राय से अलग होना और फिर भी अपनी बात पर कायम रहना आसान नहीं होता। समय ने इसी संदर्भ में कहा कि हर किसी से सहमत होने के बजाय अपनी असली राय रखना कहीं ज्यादा ताकत मांगता है।
इस बीच, 'इंडियाज गॉट लेटेंट' सीजन 2 का अगला एपिसोड भी चर्चा में है। इसमें दीपक कलाल और रवि गुप्ता नजर आने वाले हैं। यह एपिसोड पिछले एपिसोड की तरह नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर नहीं होगा, बल्कि सिर्फ उन दर्शकों के लिए उपलब्ध होगा, जिन्होंने शो की मेंबरशिप ली है।
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