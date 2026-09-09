ट्रंप को चिढ़ाने के लिए ईरान ने लिया अक्षय कुमार का सहारा! वायरल मीम में ड्रोन, तेल और चुनाव का जिक्र

Akshay Kumar Viral Meme: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब बॉलीवुड का एक मीम भी इस टकराव का हिस्सा बन गया है। ट्यूनीशिया स्थित ईरानी दूतावास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसने के लिए बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के चेहरे वाले मीम का इस्तेमाल किया है। दूतावास ने 2006 में रिलीज हुई फिल्म 'दीवाने हुए पागल' के एक सीन से अक्षय कुमार के अलग-अलग एक्सप्रेशन लिए और इन्हें मौजूदा अमेरिका-ईरान तनाव से जोड़ दिया।