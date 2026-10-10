मतदाता सूची में सुधार को लेकर भाकियू टिकैत सक्रिय, पात्र मतदाताओं के हक में उठाई आवाज

Gautam Buddh Nagar News: मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं और पात्र नागरिकों के नाम हटाए जाने के विरोध में भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) ने प्रशासन के सामने अपनी मांगें रखी हैं। शनिवार को संगठन के जिला अध्यक्ष मनोज मावी के नेतृत्व में किसानों और यूनियन के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर मतदाता सूची में सुधार कराने और गलत तरीके से हटाए गए पात्र नागरिकों के नाम दोबारा शामिल करने की मांग की। किसानों ने यह ज्ञापन SDM सदरगौतम बुद्ध नगर आशुतोष गुप्ता को सौंपा। भाकियू टिकैत के पदाधिकारियों का आरोप है कि मतदाता सूची में कई तरह की त्रुटियां हैं और मतदान के योग्य कई नागरिकों के नाम भी सूची से हटा दिए गए हैं। संगठन ने कहा कि ऐसी किसी भी लापरवाही या अनियमितता के कारण पात्र नागरिकों को उनके मताधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।