नोएडा एक्सप्रेस-वे पर बड़ा हादसा: स्लीपर बस में लगी भीषण आग, बाल-बाल बचे यात्री

नोएडा एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में लगी आग (फोटो एएनआई)
Noida Expressway Bus Fire:नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब नोएडा से आगरा की तरफ जा रही एक चलती स्लीपर बस में अचानक भीषण आग लग गई। हादसा थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर 150 के समीप हुआ। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया और ऊंची-ऊंची लपटें उठने लगीं। एक्सप्रेस-वे से गुजर रहे अन्य वाहन चालकों ने जब बस से धुआं और लपटें निकलती देखीं, तो तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। बताया जा रहा है कि यह स्लीपर बस नोएडा से आगरा जा रही थी।
राहत की बात यह रही कि आग की लपटें विकराल रूप धारण करतीं, उससे पहले ही बस में सवार यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। चालक और परिचालक की सतर्कता के साथ-साथ यात्रियों की तत्परता की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया और समय रहते सभी यात्री सुरक्षित नीचे उतर गए। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं है, जिससे प्रशासन और पुलिस विभाग ने राहत की सांस ली है।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम और फायर ब्रिगेड (दमकल विभाग) की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद दमकलकर्मियों ने आग पर पूरी तरह से काबू पाया, हालांकि तब तक बस पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। हादसे के दौरान कुछ समय के लिए एक्सप्रेस-वे पर यातायात बाधित हुआ, जिसे पुलिस ने तुरंत सुचारू करवाया।
आपको बता दे कि बीते कुछ दिनों से लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है। बीते 15 दिनों से ग्रेटर नोएडा में बस में आग लगने की यह तीसरी घटना है। इससे पहले 26 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में देर रात सड़क किनारे खड़ी एक निजी बस में आग लग गई थी। राहत की बात यह रही कि घटना के समय बस में कोई मौजूद नहीं था, लेकिन बस जलकर खास हो गई थी। इससे पहले 24 सितंबर को यमुना एक्सप्रेसवे पर भी एक चलती हुई स्लीपर बस में आग लगने 9 यात्रियों की जान चली गई थी।
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