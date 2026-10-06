नोएडा एक्सप्रेस-वे पर बड़ा हादसा: स्लीपर बस में लगी भीषण आग, बाल-बाल बचे यात्री

Noida Expressway Bus Fire:नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब नोएडा से आगरा की तरफ जा रही एक चलती स्लीपर बस में अचानक भीषण आग लग गई। हादसा थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर 150 के समीप हुआ। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया और ऊंची-ऊंची लपटें उठने लगीं। एक्सप्रेस-वे से गुजर रहे अन्य वाहन चालकों ने जब बस से धुआं और लपटें निकलती देखीं, तो तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। बताया जा रहा है कि यह स्लीपर बस नोएडा से आगरा जा रही थी।