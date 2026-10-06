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‘हाफ सेंचुरी भी नहीं बना पाएगी सपा, उतरेगी साइकिल की चेन’, अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा तंज

Keshav Prasad Maurya: यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी 11 एमएलसी और 8 राज्यसभा सीटें जीतने जा रही है, जबकि सपा की साइकिल की चेन उतरना तय है।
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लखनऊ

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Shaitan Prajapat

Oct 06, 2026

Keshav Prasad Maurya

यूपी उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (फोटो IANS)

Keshav Prasad Maurya Statement Akhilesh Yadav: प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम मौर्य ने कहा कि बीजेपी विधान परिषद की 11 और राज्य सभा की आठ सीटें जीतने जा रही है। अखिलेश यादव 403 सीटों की बात कर रहे हैं, जबकि वे 100 सीटें पार करने के लिए भी संघर्ष करते रहे हैं। 2022 में आपने उनकी हालत देखी ही थी। इस बार देखते हैं कि क्या उनकी साइकिल की चेन अर्धशतक (50 सीटें) तक भी पहुंच पाती है या नहीं।

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Updated on:

06 Oct 2026 03:31 pm

Published on:

06 Oct 2026 03:31 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘हाफ सेंचुरी भी नहीं बना पाएगी सपा, उतरेगी साइकिल की चेन’, अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा तंज

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