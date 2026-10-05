‘संवाद से ही सुलझेंगे भारत-पाक के मुद्दे’, मणिशंकर के रुख पर मौलाना शहाबुद्दीन की मुहर

उत्तर प्रदेश के बरेली से ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मणिशंकर अय्यर के रुख का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत का हर जिम्मेदार नागरिक चाहता है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत हो। मौलाना ने तर्क दिया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा हैं, और जब तक संवाद नहीं होगा, तब तक मुद्दे हल नहीं हो सकते। हालांकि, उन्होंने भारतीय सेना के पराक्रम की तारीफ करते हुए कहा कि भारत के पास कड़ा जवाब देने की पूरी क्षमता है। पहलगाम की घटना के बाद चलाए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह कर अपनी ताकत साबित की है।