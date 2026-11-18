पुलिस मुठभेड़ में ग्राम मंकरा निवासी नन्हे उर्फ मतिया (45) पुत्र तुलन के बाएं पैर में गोली लगी। वहीं, आसिफ कुरेशी (38) पुत्र इस्माइल कुरेशी के दाहिने पैर में गोली लगी। आसिफ मूल रूप से मीरगंज के मोहल्ला अफसरयान का निवासी है और वर्तमान में रामपुर जिले के मिलक थाना क्षेत्र स्थित इस्लामनगर में रह रहा था। पुलिस ने इनके तीन अन्य साथियों अशरफ (48) पुत्र अक्सर, शेर सिंह (35) पुत्र जमुना प्रसाद और आसन शाह (58) पुत्र रौनक शाह को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपी मीरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम मंकरा के निवासी हैं। घायल नन्हे और आसिफ को पुलिस अभिरक्षा में उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है।