Bareilly News: तालाब में उतराता मिला चौकीदार का शव, सुबह ग्रामीणों ने देखा तो मच गई चीख-पुकार, जांच में जुटी पुलिस

बरेली। अलीगंज थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब सरदार नगर मोड़ के पास स्थित तालाब में एक बुजुर्ग का शव उतराता दिखाई दिया। सुबह तालाब के पास पहुंचे ग्रामीणों ने पानी में शव देखा तो इलाके में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकलवाया। मृतक की पहचान नंदगांव चित्तौड़ निवासी 60 वर्षीय रूम सिंह के रूप में हुई है। वह जगमाल शिक्षा निकेतन स्कूल में चौकीदारी का काम करते थे।