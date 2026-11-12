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Bareilly News: तालाब में उतराता मिला चौकीदार का शव, सुबह ग्रामीणों ने देखा तो मच गई चीख-पुकार, जांच में जुटी पुलिस

Bareilly News : अलीगंज थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब सरदार नगर मोड़ के पास स्थित तालाब में एक बुजुर्ग का शव उतराता दिखाई दिया। सुबह तालाब के पास पहुंचे ग्रामीणों ने पानी में शव देखा तो इलाके में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई।
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बरेली

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Avanish Pandey

Updated: 12 Nov 2026, 12:31 PM IST

Bareilly News

प्रतीकात्मक चित्र

बरेली। अलीगंज थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब सरदार नगर मोड़ के पास स्थित तालाब में एक बुजुर्ग का शव उतराता दिखाई दिया। सुबह तालाब के पास पहुंचे ग्रामीणों ने पानी में शव देखा तो इलाके में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकलवाया। मृतक की पहचान नंदगांव चित्तौड़ निवासी 60 वर्षीय रूम सिंह के रूप में हुई है। वह जगमाल शिक्षा निकेतन स्कूल में चौकीदारी का काम करते थे।

सुबह तालाब में शव देखकर ग्रामीणों के उड़े होश

जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह सरदार नगर मोड़ के पास स्थित तालाब में ग्रामीणों को एक व्यक्ति का शव पानी में उतराता दिखाई दिया। शव मिलने की खबर कुछ ही देर में आसपास के गांवों में फैल गई। बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को मामले की सूचना दी। आशंका जताई जा रही है कि शव रात से ही तालाब में पड़ा था। हालांकि, रूम सिंह तालाब में कब और किन परिस्थितियों में पहुंचे, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

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जगमाल शिक्षा निकेतन स्कूल में चौकीदारी करते थे रूम सिंह

मृतक की पहचान 60 वर्षीय रूम सिंह निवासी नंदगांव चित्तौड़ के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक, रूम सिंह जगमाल शिक्षा निकेतन स्कूल में चौकीदारी करते थे। तालाब में उनका शव मिलने की खबर से क्षेत्र में शोक और सनसनी का माहौल है। पुलिस इस बात की जानकारी जुटा रही है कि रूम सिंह आखिरी बार कब और कहां देखे गए थे। इसके साथ ही उनके तालाब तक पहुंचने की परिस्थितियों का भी पता लगाया जा रहा है।

हादसा या कोई अन्य वजह, मौत को लेकर उठ रहे सवाल

तालाब में चौकीदार का शव मिलने के बाद ग्रामीणों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि रूम सिंह तालाब तक कैसे पहुंचे और उनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि उनकी मौत पानी में डूबने से हुई या इसके पीछे कोई अन्य कारण है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगी मौत की वजह

घटना की सूचना मिलने पर अलीगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को तालाब से बाहर निकलवाकर कब्जे में ले लिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार, मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल पुलिस मृतक के परिजनों और परिचितों से जानकारी जुटाने के साथ पूरे मामले की छानबीन में लगी है।

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