BAREILLY NEWS: सामान लेकर घर लौट रहे युवक पर पिटबुल का हमला, जांघ का मांस नोचा, विरोध करने पर पिता को धमकी, मालिक पर FIR

बरेली। कैंट क्षेत्र में परचून की दुकान से घर का सामान लेकर लौट रहे युवक पर पिटबुल कुत्ते ने हमला कर दिया। कुत्ते ने युवक को कई जगह काटकर घायल कर दिया और उसकी जांघ का मांस तक नोच लिया। आरोप है कि कुत्ते का मालिक सामने खड़ा होकर तमाशा देखता रहा। युवक के पिता ने विरोध किया तो उनके साथ गाली-गलौज की गई और कुत्ते से कटवाने की धमकी दी गई। पीड़ित की शिकायत पर कैंट पुलिस ने कुत्ते के मालिक गोविन्द पटेल उर्फ गोविन्दा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।