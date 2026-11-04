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BAREILLY NEWS: सामान लेकर घर लौट रहे युवक पर पिटबुल का हमला, जांघ का मांस नोचा, विरोध करने पर पिता को धमकी, मालिक पर FIR

Bareilly News: कैंट क्षेत्र में परचून की दुकान से घर का सामान लेकर लौट रहे युवक पर पिटबुल कुत्ते ने हमला कर दिया। कुत्ते ने युवक को कई जगह काटकर घायल कर दिया और उसकी जांघ का मांस तक नोच लिया।
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बरेली

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Avanish Pandey

Updated: 4 Nov 2026, 1:22 PM IST

Bareilly News

AI चित्र।

बरेली। कैंट क्षेत्र में परचून की दुकान से घर का सामान लेकर लौट रहे युवक पर पिटबुल कुत्ते ने हमला कर दिया। कुत्ते ने युवक को कई जगह काटकर घायल कर दिया और उसकी जांघ का मांस तक नोच लिया। आरोप है कि कुत्ते का मालिक सामने खड़ा होकर तमाशा देखता रहा। युवक के पिता ने विरोध किया तो उनके साथ गाली-गलौज की गई और कुत्ते से कटवाने की धमकी दी गई। पीड़ित की शिकायत पर कैंट पुलिस ने कुत्ते के मालिक गोविन्द पटेल उर्फ गोविन्दा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

दुकान से सामान लेकर लौट रहा था युवक

चनेहटा गांव निवासी मोहम्मद नाजिम के मुताबिक, 28 अक्टूबर की रात करीब सात बजे वह परचून की दुकान से घर का सामान लेकर लौट रहा था। रास्ते में वह गोविन्द पटेल के घर के सामने से गुजर रहा था। आरोप है कि इसी दौरान गोविन्द का पालतू पिटबुल कुत्ता खुला घूम रहा था। नाजिम को देखकर कुत्ता अचानक हमलावर हो गया। जान बचाने के लिए वह भागा, लेकिन कुछ दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ा।

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जांघ का मांस नोचा, लोगों ने बचाई जान

शिकायत के मुताबिक, जमीन पर गिरने के बाद कुत्ते ने नाजिम को शरीर पर कई जगह काट लिया। हमले में वह बुरी तरह घायल हो गया। आरोप है कि कुत्ते का मालिक मौके पर मौजूद होने के बावजूद उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया। युवक की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और शोर मचाकर कुत्ते को दूर भगाया। इसके बाद नाजिम की जान बच सकी।

पिता ने विरोध किया तो गाली-गलौज और धमकी

नाजिम के पिता जब गोविन्द पटेल के घर शिकायत लेकर पहुंचे तो विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि गोविन्द ने उनके साथ गाली-गलौज की और कहा कि कुत्ता उसका है, वह उसे जैसे चाहे रखेगा। साथ ही उन्हें वहां आने से रोकते हुए दोबारा आने पर उसी कुत्ते से कटवाने और जान से मरवाने की धमकी दी।

पालतू कुत्तों की निगरानी और सुरक्षा पर उठे सवाल

इस घटना ने रिहायशी इलाकों में पालतू कुत्तों की निगरानी और सुरक्षा इंतजामों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। विशेषज्ञों के मुताबिक, किसी भी बड़े और ताकतवर कुत्ते को सार्वजनिक स्थान पर ले जाते समय नियंत्रण में रखना जरूरी है। खासकर आबादी वाले क्षेत्रों में कुत्तों को बिना निगरानी छोड़ना राहगीरों के लिए खतरा बन सकता है। ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए जिम्मेदार पशुपालन और सुरक्षा नियमों का पालन जरूरी है।

कैंट पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

पीड़ित ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि कुत्ते के मालिक की लापरवाही से यह घटना हुई और कुत्ता पहले भी लोगों पर हमलावर हो चुका है। उसने पिटबुल पालने को लेकर भी कार्रवाई की मांग की है। मामले में कैंट थाने में गोविन्द पटेल उर्फ गोविन्दा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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4 Nov 2026, 1:22 PM IST

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