BAREILLY NEWS: शराब की दुकान से 5 लाख का माल गायब, सेल्समैन पिता-पुत्र गल्ले की रकम लेकर फरार, कोर्ट के आदेश पर FIR

बरेली। दुकान पर शराब बिकती रही, गल्ले में रुपये आते रहे, लेकिन जब हिसाब मिलाया गया तो पांच लाख रुपये से ज्यादा का अंतर निकल आया। स्टॉक में रखी शराब की पेटियां भी खाली मिलीं। मामला श्यामगंज स्थित देशी शराब की दुकान का है, जहां लाइसेंसधारी ने अपने दो सेल्समैन और एक सेल्समैन के पिता पर 5.02 लाख रुपये के माल और बिक्री की रकम में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। दुकानदार का कहना है कि शिकायत लेकर पुलिस के चक्कर काटे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अब अदालत के आदेश पर बारादरी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।