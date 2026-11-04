4 नवंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बरेली

BAREILLY NEWS: शराब की दुकान से 5 लाख का माल गायब, सेल्समैन पिता-पुत्र गल्ले की रकम लेकर फरार, कोर्ट के आदेश पर FIR

Bareilly News: दुकान पर शराब बिकती रही, गल्ले में रुपये आते रहे, लेकिन जब हिसाब मिलाया गया तो पांच लाख रुपये से ज्यादा का अंतर निकल आया। स्टॉक में रखी शराब की पेटियां भी खाली मिलीं। मामला श्यामगंज स्थित देशी शराब की दुकान का है, जहां लाइसेंसधारी ने अपने दो सेल्समैन और एक सेल्समैन के पिता पर 5.02 लाख रुपये के माल और बिक्री की रकम में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Updated: 4 Nov 2026, 12:23 PM IST

Bareilly News

AI चित्र।

बरेली। दुकान पर शराब बिकती रही, गल्ले में रुपये आते रहे, लेकिन जब हिसाब मिलाया गया तो पांच लाख रुपये से ज्यादा का अंतर निकल आया। स्टॉक में रखी शराब की पेटियां भी खाली मिलीं। मामला श्यामगंज स्थित देशी शराब की दुकान का है, जहां लाइसेंसधारी ने अपने दो सेल्समैन और एक सेल्समैन के पिता पर 5.02 लाख रुपये के माल और बिक्री की रकम में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। दुकानदार का कहना है कि शिकायत लेकर पुलिस के चक्कर काटे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अब अदालत के आदेश पर बारादरी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

रुपये लेने पहुंचा बेटा, दुकान पर पिता को देखकर चौंका

मीरगंज के गांव गहवरा निवासी ओमप्रकाश श्यामगंज की देशी शराब की दुकान के लाइसेंसधारी हैं। उनके मुताबिक, चकमहमूद पुराना शहर निवासी अरुण गंगवार और नितिन दिवाकर दुकान पर सेल्समैन थे। 18 मई 2026 की शाम करीब आठ बजे ओमप्रकाश का बेटा रवि भास्कर बिक्री की रकम लेने दुकान पर पहुंचा। वहां नितिन के पिता श्यामपाल रुपये गिन रहे थे। रवि ने उनसे रकम के बारे में पूछा तो आरोप है कि श्यामपाल रुपये लेकर चले गए। उनके जाने के बाद दोनों सेल्समैन भी दुकान से गायब हो गए।

2027 की चुनावी जंग से पहले बरेली में भाजपा ने दिखाई संगठन की ताकत, नड्डा-मौर्य और जयंत संग सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता

ये भी पढ़ें
bareilly

पेटियां खुलीं तो शराब गायब, गल्ले में मिले सिर्फ 42 हजार

बेटे की सूचना पर ओमप्रकाश दुकान पहुंचे और स्टॉक चेक किया। आरोप है कि शराब की पेटियां खाली पड़ी थीं। इसके बाद दुकान के रजिस्टर से बिक्री का हिसाब मिलाया गया तो गड़बड़ी सामने आ गई। दुकानदार के मुताबिक, गल्ले में सिर्फ 42,120 रुपये मिले, जबकि हिसाब में 5,02,220 रुपये कम निकले। ओमप्रकाश ने आरोप लगाया कि तीनों ने मिलकर शराब का माल गायब किया और बिक्री की रकम हड़प ली। उनका दावा है कि स्टॉक की स्थिति का वीडियो सीसीटीवी कैमरे और मोबाइल में रिकॉर्ड है।

पूछताछ में 3.30 लाख लौटाने का दावा, बाकी रकम कहां गई?

ओमप्रकाश के मुताबिक, घटना के बाद दुकान के बाहर दो मोटरसाइकिलें मिलीं, जिन्हें पुलिस चौकी इंचार्ज की सुपुर्दगी में दे दिया गया। उन्होंने पुलिस को सूचना देकर शिकायत भी की। काफी समय तक कार्रवाई नहीं हुई तो अधिकारियों से गुहार लगाई। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बाद में चौकी पर पूछताछ के दौरान नितिन दिवाकर और उसके पिता श्यामपाल ने गलती स्वीकार करते हुए 3.30 लाख रुपये वापस कर दिए। बाकी 1,72,220 रुपये के बारे में उन्होंने अरुण गंगवार के पास होने की बात कही। दुकानदार का आरोप है कि अरुण ने बाकी रकम नहीं लौटाई।

पुलिस के चक्कर काटे, फिर कोर्ट से मिला सहारा

दुकानदार का कहना है कि उसने कई बार पुलिस से शिकायत की। 24 सितंबर को थाना बारादरी और उच्चाधिकारियों को रजिस्टर्ड डाक से भी प्रार्थना पत्र भेजा, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद ओमप्रकाश ने अदालत में अर्जी दी। अब कोर्ट के आदेश पर बारादरी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही होगी।

BAREILLY NEWS: महिला की FIR न लिखने पर सीबीगंज थानाध्यक्ष समेत तीन पुलिसकर्मी सस्पेंड, SSP ने बैठाई जांच

ये भी पढ़ें
Bareilly News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

4 Nov 2026, 12:23 PM IST

Published on:

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / BAREILLY NEWS: शराब की दुकान से 5 लाख का माल गायब, सेल्समैन पिता-पुत्र गल्ले की रकम लेकर फरार, कोर्ट के आदेश पर FIR

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

BAREILLY NEWS: सामान लेकर घर लौट रहे युवक पर पिटबुल का हमला, जांघ का मांस नोचा, विरोध करने पर पिता को धमकी, मालिक पर FIR

Bareilly News
बरेली

'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ': बरेली में एक मंच पर दिखे नड्डा-मौर्य-जयंत, गरमाई यूपी की सियासत

bareilly
बरेली

महिला की FIR न लिखने पर सीबीगंज थानाध्यक्ष समेत तीन पुलिसकर्मी सस्पेंड, SSP ने बैठाई जांच

Bareilly News
बरेली

BAREILLY NEWS: 45 साल की दोस्ती में ऐसा दिया धोखा कि उड़ गए होश, डॉक्टर ने डॉक्टर को लगाया 2.29 करोड़ का चूना

money
बरेली

BAREILLY NEWS: तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को रौंदा, चेहरा बुरी तरह कुचला, परिवार में मचा कोहराम

Bareilly News
यूपी न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.