BAREILLY NEWS: महिला की FIR न लिखने पर सीबीगंज थानाध्यक्ष समेत तीन पुलिसकर्मी सस्पेंड, SSP ने बैठाई जांच

बरेली। फरियाद लेकर थाने पहुंची महिला की सुनवाई न करना सीबीगंज थानाध्यक्ष समेत तीन पुलिसकर्मियों को भारी पड़ गया। सिर में गंभीर चोट होने के बावजूद महिला की एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इतना ही नहीं, पुलिस कार्यालय से निर्देश मिलने के बाद भी थाना पुलिस ने मामले में कार्रवाई नहीं की। लापरवाही का मामला सामने आते ही एसएसपी अनुराग आर्य ने कड़ा रुख अपनाया और सीबीगंज थानाध्यक्ष विनोद सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार और उप निरीक्षक अश्वनी शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। तीनों के खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं। एसएसपी की इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में खलबली मच गई है।