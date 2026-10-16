‘2017 से पहले किसानों का होता था शोषण’, मंत्री संजय निषाद का अखिलेश-मायावती सरकार पर बड़ा हमला

मंत्री संजय निषाद ने गन्ना किसानों के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें देश और कृषि क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी बताया। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले गन्ना किसानों को अपने ही बकाये भुगतान के लिए दर-दर भटकना पड़ता था। उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन 2017 में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई। हमारी सरकार ने किसानों की चिंताओं और प्राथमिकताओं को समझा, समय पर भुगतान सुनिश्चित किया और उनकी समस्याओं को हल करने का काम किया।