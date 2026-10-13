‘अब यूपी जैसा बनना चाहते हैं दूसरे राज्य’, CM योगी बोले पहले दूरी बनाते थे, आज गले लगाने आते हैं लोग

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में कहा कि अब दूसरे राज्यों के लोग भी यूपी जैसा बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश के लोगों को दूसरे राज्यों में अपनी पहचान को लेकर परेशानी होती थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। सीएम योगी ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था और सुरक्षा में आए बदलावों का जिक्र करते हुए कहा कि सुरक्षित माहौल से लोगों का भरोसा बढ़ा है। उन्होंने ग्राम प्रहरियों की भूमिका, पुलिस व्यवस्था में सुधार, सीसीटीवी और तकनीक के इस्तेमाल के साथ अपराधियों में कानून का डर होने पर भी जोर दिया।