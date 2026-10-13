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‘अब यूपी जैसा बनना चाहते हैं दूसरे राज्य’, CM योगी बोले पहले दूरी बनाते थे, आज गले लगाने आते हैं लोग

CM Yogi Adityanath: बरेली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब दूसरे राज्य भी यूपी जैसा बनना चाहते हैं। उन्होंने प्रदेश की बदली छवि, बेहतर कानून-व्यवस्था, ग्राम प्रहरियों की भूमिका और अपराधियों में कानून का डर जरूरी होने की बात कही।
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बरेली

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Ankit Sai

Oct 13, 2026

सीएम योगी

सीएम योगी (फोटो सोर्स ANI)

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में कहा कि अब दूसरे राज्यों के लोग भी यूपी जैसा बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश के लोगों को दूसरे राज्यों में अपनी पहचान को लेकर परेशानी होती थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। सीएम योगी ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था और सुरक्षा में आए बदलावों का जिक्र करते हुए कहा कि सुरक्षित माहौल से लोगों का भरोसा बढ़ा है। उन्होंने ग्राम प्रहरियों की भूमिका, पुलिस व्यवस्था में सुधार, सीसीटीवी और तकनीक के इस्तेमाल के साथ अपराधियों में कानून का डर होने पर भी जोर दिया।

2017 से पहले यूपी की छवि पर उठते थे सवाल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले कुछ लोगों की गलत हरकतों का खामियाजा उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को भुगतना पड़ता था। इसका असर युवाओं, बेटियों, कारोबारियों और आम नागरिकों पर पड़ता था। दूसरे राज्यों में जाने पर यूपी के लोगों को अपनी पहचान को लेकर परेशानी होती थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और डबल इंजन की सरकार में प्रदेश की छवि बदलने में सफलता मिली है।

सीएम योगी ने दावा किया कि अब उत्तर प्रदेश पर पहले की तरह सवाल नहीं उठाए जाते। उन्होंने कहा कि जो लोग पहले यूपी से दूरी बनाकर रखते थे, वे अब यहां के लोगों के करीब आना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश की तरह आगे बढ़ने की बात करते हैं।

सुरक्षा से बढ़ता है लोगों का भरोसा

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब लोगों को अपनी सुरक्षा का भरोसा होता है, तो वे आगे बढ़ने से नहीं डरते। मंदिरों में उमड़ रही भीड़, जगह-जगह दुर्गा पूजा के पंडाल और उत्साह का माहौल भी लोगों के सुरक्षा के भरोसे को दिखाता है। उन्होंने कहा कि जब लोगों को विश्वास होता है कि उनकी सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, तो उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।

सीएम योगी ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था में हुए बदलावों का जिक्र करते हुए कहा कि सुरक्षित माहौल से विकास को बढ़ावा मिलता है। सड़कों का निर्माण और चौड़ीकरण होने से व्यापार और कारोबार को भी मदद मिलती है।

पुलिस के साथ ग्राम प्रहरियों की अहम भूमिका

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में पुलिस के साथ होमगार्ड, पीआरडी जवानों, ग्राम चौकीदारों और ग्राम प्रहरियों की भी अहम भूमिका है। उन्होंने इन कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं और प्रशिक्षण देने की जरूरत बताई, ताकि वे गांवों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में प्रभावी भूमिका निभा सकें।

गांवों में सीसीटीवी जैसी भूमिका निभाते हैं प्रहरी

योगी आदित्यनाथ ने ग्राम चौकीदारों और ग्राम प्रहरियों की भूमिका की तुलना शहरों में लगे सीसीटीवी कैमरों से की। उन्होंने बताया कि गांवों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए पंचायतों में भी सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल की मदद से संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने और समय पर कार्रवाई करने में मदद मिल सकती है।

ग्राम प्रहरियों का मानदेय बढ़ाने का जिक्र

मुख्यमंत्री ने ग्राम प्रहरियों को मिलने वाले मानदेय में बढ़ोतरी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले ग्राम प्रहरियों को 1,500 रुपये मिलते थे। वर्ष 2019 में इसे बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया।

अपराधियों में कानून का डर जरूरी

सीएम योगी ने कहा कि कानून का भय होना जरूरी है, ताकि कोई भी व्यक्ति बेटियों, गरीबों और कमजोर वर्गों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत न करे। उन्होंने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर दिया। मुख्यमंत्री के मुताबिक, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने से आम लोगों का भरोसा बढ़ता है और वे बिना डर के अपने काम कर सकते हैं।

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Updated on:

13 Oct 2026 01:37 pm

Published on:

13 Oct 2026 01:18 pm

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