बरेली में 411 गुम मोबाइल बरामद: आईपीएस अंशिका वर्मा ने असली मालिकों को सौंपे फोन, 82 लाख रुपये की कीमत

पुलिस के मुताबिक जनवरी से सितंबर 2026 तक जिले में 3506 मोबाइल फोन बरामद किए जा चुके हैं। इनकी अनुमानित कीमत करीब 7 करोड़ एक लाख 20 हजार रुपये है। सितंबर में बरामद किए गए 411 मोबाइल फोन को उनके मालिकों को सौंपने के लिए पुलिस लाइन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने लोगों को उनके मोबाइल वापस किए।