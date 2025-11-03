45 लाख के 280 खोए मोबाइल फोन बरामद, एसपी साउथ ने असली मालिकों को लौटाए, चेहरों पर दिखी खुशी

बरेली। बरेली पुलिस ने सोमवार को आम नागरिकों के खोए हुए मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को लौटाए। रिजर्व पुलिस लाइन्स स्थित सभागार में एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने 280 मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को सौंपे। इनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 45 लाख रुपये बताई जा रही है। मोबाइल प्राप्त करते ही नागरिकों के चेहरे पर खुशी और पुलिस के प्रति आभार साफ देखा गया।
एसएसपी अनुराग आर्य के दिशा-निर्देशन में हर माह गुम हुए मोबाइल फोन बरामद करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम जनता का खोया हुआ मोबाइल उसके वास्तविक स्वामी तक सुरक्षित पहुंच सके। अक्टूबर माह में इसी अभियान के तहत पुलिस ने सीईआईआर पोर्टल और तकनीकी सहयोग के माध्यम से थानों के कंप्यूटर ऑपरेटरों और सर्विलांस सेल की मदद से कुल 280 मोबाइल फोन बरामद किए।
बरामद मोबाइल फोन की कीमत करीब 45 लाख रुपये आंकी गई है। एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने कहा कि इस अभियान का मकसद न सिर्फ मोबाइल बरामद करना है बल्कि आम जनता के बीच पुलिस के प्रति विश्वास और भरोसा भी कायम करना है। इस उत्कृष्ट कार्य में सक्रिय भूमिका निभाने वाले पुलिसकर्मियों को भी सम्मानित किया गया। उन्हें 500 रुपये नकद और प्रशस्ति पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया। जिसमें थाना फरीदपुर: कं. अनुराग, थाना कैन्ट: अजय कुमार, थाना किला: अनुज कुमार, थाना बारादरी: वीरपाल, थाना सिरौली: आदित्य जावला, थाना भूता: निशांत शुक्ला, थाना शीशगढ़: सुहैल, थाना नवाबगंज: प्रीतम और थाना हाफिजगंज: शालू शामिल हैं।
थानावार बरामद मोबाइल की संख्या
प्रेमनगर – 21, इज्जतनगर – 19, बारादरी – 19, सुभाषनगर – 18, बहेड़ी – 18, कोतवाली – 18, भमौरा – 15, फरीदपुर – 14, किला – 12, शेरगढ़ – 12, साइबर सेल – 12, भूता – 10, नवाबगंज – 10, आवला – 9, फतेहगंज वेस्ट – 8, हाफिजगंज – 7, सीबीगंज – 6, सिरौली – 6, मीरगंज – 6, कैन्ट – 6, भोजीपुरा – 5, शाही – 5, क्योलड़िया – 5, शीशगढ़ – 4, फतेहगंज ईस्ट – 4, देवरनियाँ – 3, अलीगंज – 3, बिथरी चैनपुर – 3, विशारत गंज – 2
कुल मोबाइल: 280 मोबाइल फोन बरामद हुए।
एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने कहा कि बरेली पुलिस की यह पहल नागरिकों के बीच पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए है। वर्ष 2025 में अब तक बरेली पुलिस द्वारा कुल 2376 मोबाइल फोन बरामद किए जा चुके हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 4.65 करोड़ रुपये है।
