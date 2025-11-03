45 लाख के 280 खोए मोबाइल फोन बरामद, एसपी साउथ ने असली मालिकों को लौटाए, चेहरों पर दिखी खुशी

बरामद मोबाइल फोन की कीमत करीब 45 लाख रुपये आंकी गई है। एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने कहा कि इस अभियान का मकसद न सिर्फ मोबाइल बरामद करना है बल्कि आम जनता के बीच पुलिस के प्रति विश्वास और भरोसा भी कायम करना है। इस उत्कृष्ट कार्य में सक्रिय भूमिका निभाने वाले पुलिसकर्मियों को भी सम्मानित किया गया। उन्हें 500 रुपये नकद और प्रशस्ति पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया। जिसमें थाना फरीदपुर: कं. अनुराग, थाना कैन्ट: अजय कुमार, थाना किला: अनुज कुमार, थाना बारादरी: वीरपाल, थाना सिरौली: आदित्य जावला, थाना भूता: निशांत शुक्ला, थाना शीशगढ़: सुहैल, थाना नवाबगंज: प्रीतम और थाना हाफिजगंज: शालू शामिल हैं।