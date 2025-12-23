दिशा पाटनी के घर फायरिंग केस: गोल्डी बराड़ गैंग के दो नाबालिग समेत चार गुर्गों पर चार्जशीट, बरेली पुलिस ने कसा शिकंजा

पुलिस के मुताबिक, आरोपितों ने गैंग की दहशत फैलाने के उद्देश्य से यह वारदात की। घटना के दो मुख्य आरोपित रोहतक निवासी रविंद्र और सोनीपत निवासी अरुण को यूपी एसटीएफ और दिल्ली की स्पेशल यूनिट ने नोएडा में मुठभेड़ में मार गिराया था। इस वजह से उनके नाम चार्जशीट में नहीं हैं, लेकिन पुलिस ने उनके कृत्यों का भी जिक्र किया है। विवाद की जड़ दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी द्वारा कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के लिव-इन रिलेशनशिप वाले बयान के विरोध में वीडियो जारी करना थी। इसी के बाद 11 और 12 सितंबर की रात को गैंग ने दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग कर आतंक मचाया। इंटरनेट मीडिया पर गैंग ने खुलेआम जिम्मेदारी ली और कहा कि हमारे सनातन के गुरुओं का अपमान सहा नहीं जाएगा।