बरसात से पहले बड़ा फैसला: मुंशीनगर के जलभराव पर मेयर ने लिया जायजा, नाले निर्माण को दी हरी झंडी

निरीक्षण के दौरान मेयर के साथ मुख्य अभियंता मनीष अवस्थी, जेई अनुराग कमल सहित अन्य वरिष्ठ इंजीनियर भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने फाइलों पर तुरंत हस्ताक्षर कर नए नाले के निर्माण को स्वीकृति दी। नगर निगम सूत्रों का कहना है कि नए नाले के निर्माण से मुंशीनगर और आसपास के क्षेत्रों में बरसात के दौरान पानी भरने की समस्या काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। स्थानीय लोगों ने मेयर के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह कदम लंबे समय से चली आ रही जलभराव की परेशानी का समाधान साबित होगा।