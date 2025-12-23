महजबीन हत्याकांड: आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन, सड़क जाम, भूख हड़ताल जारी

महजबीन की बहन और अधिवक्ता यासमीन ने रोते हुए कहा हमारी बहन की हत्या दहेज की मांग पूरी न होने पर की गई। सरकार बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन हकीकत यह है कि बेटियों की जान खतरे में है। जब तक सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे, भूख हड़ताल जारी रहेगी। अधिवक्ता महजबीन की शादी फरवरी 2025 में डॉक्टर तलहा से हुई थी। 9 महीने भी नहीं हुए थे कि ससुराल वालों ने ऑटोमैटिक कार की मांग पूरी न होने पर उसका गला दबाकर हत्या कर दी। अच्छन अंसारी ने बताया पति और सास-ससुर को परिवार ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया, लेकिन देवर और ननदें अब तक बाहर हैं। हत्या को एक महीना गुजर चुका है, लेकिन जांच अधूरी है।