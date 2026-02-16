तमंचे लहराकर मचाई थी दहशत, अब पुलिस की गोली से गिरे… राइस मिलर के घर लाखों की लूट करने वाले 4 बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार

डकैती के बाद से पुलिस गैंग की तलाश में जुटी थी। रविवार देर रात चेकिंग के दौरान संदिग्ध पिकअप वाहन को रोकने की कोशिश की गई तो बदमाश भागने लगे। पीछा करने पर उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दो बदमाशों के पैर में गोली लगी। चारों को दबोच लिया गया। पुलिस जांच में साफ हुआ कि पकड़े गए आरोपी वही हैं, जिन्होंने गुरुवार रात धौंराटांडा में डकैती की थी। इनके कब्जे से नकदी, अवैध तमंचे और वाहन बरामद हुए हैं। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, जबकि अन्य से पूछताछ जारी है।