नमाज या पलायन, बरेली के गांव में 200 हिंदू परिवारों ने लिखा ‘मकान बिकाऊ’, नमाज बंद करवाओ नहीं तो घर बिकेंगे

तनाव बढ़ने के बाद कई घरों के बाहर यह मकान बिकाऊ है के पोस्टर चस्पा कर दिए गए। कुछ ग्रामीणों ने दरवाजों पर पेंट से भी लिख दिया। उनका कहना है कि यदि स्थिति नहीं सुधरी तो वे गांव छोड़ने को मजबूर होंगे। एक ग्रामीण महिला ने आरोप लगाया कि रविवार रात गांव में फायरिंग भी हुई, जिससे दहशत का माहौल है। गौरतलब है कि 16 जनवरी 2026 को भी इसी गांव में घर के अंदर सामूहिक नमाज पढ़ने का मामला सामने आया था। उस समय पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लेकर चालान किया था, बाद में वे जमानत पर रिहा हो गए थे। तब लगा था कि मामला शांत हो गया, लेकिन करीब एक महीने बाद फिर वैसा ही घटनाक्रम सामने आने से विवाद दोबारा भड़क गया है।