लापरवाही ने ली मासूम की जान… खेलते-खेलते भरे गड्ढे में गिरी तीन साल की बच्ची, प्रधान पर लगाए ये आरोप

मृतका साक्षी के पिता छोटेलाल ने पोस्टमार्टम हाउस पर जानकारी देते हुए बताया कि दोपहर के समय उनकी बेटी घर के बाहर खेल रही थी। गांव के बाहर ग्राम प्रधान की ओर से गंदे पानी की निकासी के लिए एक गड्ढा खुदवाया गया था, जिसमें कई घरों का पानी जमा होता है। खेलते-खेलते मासूम साक्षी अचानक उसी गड्ढे में जा गिरी। जब तक परिजन उसे बाहर निकाल पाते, तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। घटना की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई।