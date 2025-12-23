मिशन शक्ति 5.0: थानों में बदलेगा इतिहास, डीआईजी बोले- अब महिलाओं को सिर्फ कार्रवाई नहीं, न्याय के साथ मिलेगी नई जिंदगी

बरेली। थानों की पहचान अब सिर्फ एफआईआर और गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगी। महिलाओं की पीड़ा को फाइलों में दबाने का दौर खत्म होने जा रहा है। मिशन शक्ति 5.0 के जरिए पुलिस व्यवस्था में वह बदलाव लाया जा रहा है, जिसमें संवेदना, संवाद और समाधान को सबसे आगे रखा गया है। बरेली रेंज के डीआईजी अजय कुमार साहनी ने साफ शब्दों में कहा है कि अब महिलाओं को केवल कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि सम्मान, न्याय और नई जिंदगी की मजबूत शुरुआत मिलेगी। मिशन शक्ति को औपचारिकता नहीं, बल्कि ज़मीन पर असर दिखाने वाला अभियान बनाया जाएगा जहां थाने डर की नहीं, भरोसे की जगह बनेंगे।