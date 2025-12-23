23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

मिशन शक्ति 5.0: थानों में बदलेगा इतिहास, डीआईजी बोले- अब महिलाओं को सिर्फ कार्रवाई नहीं, न्याय के साथ मिलेगी नई जिंदगी

थानों की पहचान अब सिर्फ एफआईआर और गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगी। महिलाओं की पीड़ा को फाइलों में दबाने का दौर खत्म होने जा रहा है। मिशन शक्ति 5.0 के जरिए पुलिस व्यवस्था में वह बदलाव लाया जा रहा है, जिसमें संवेदना, संवाद और समाधान को सबसे आगे रखा गया है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 23, 2025

बरेली। थानों की पहचान अब सिर्फ एफआईआर और गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगी। महिलाओं की पीड़ा को फाइलों में दबाने का दौर खत्म होने जा रहा है। मिशन शक्ति 5.0 के जरिए पुलिस व्यवस्था में वह बदलाव लाया जा रहा है, जिसमें संवेदना, संवाद और समाधान को सबसे आगे रखा गया है। बरेली रेंज के डीआईजी अजय कुमार साहनी ने साफ शब्दों में कहा है कि अब महिलाओं को केवल कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि सम्मान, न्याय और नई जिंदगी की मजबूत शुरुआत मिलेगी। मिशन शक्ति को औपचारिकता नहीं, बल्कि ज़मीन पर असर दिखाने वाला अभियान बनाया जाएगा जहां थाने डर की नहीं, भरोसे की जगह बनेंगे।

आंवला में बनेगा इतिहास, थाने में सुलझेंगे टूटे रिश्ते

24 दिसंबर 2025 को बरेली के थाना कोतवाली आंवला में कुछ ऐसा होने जा रहा है, जो आमतौर पर थानों में देखने को नहीं मिलता। यहां न हथकड़ी होगी, न गिरफ्तारी बल्कि संवाद, समझ और संवेदना की तस्वीर नजर आएगी। मिशन शक्ति 5.0 के तहत आंवला सर्किल के करीब 100 पारिवारिक विवाद पुलिस, परिवार परामर्श केंद्र और मिशन शक्ति टीम की मेहनत से सुलझाए जा चुके हैं। पति-पत्नी के बीच जमी बर्फ पिघली, परिवारों में पसरा सन्नाटा टूटा और बच्चों के भविष्य को बचाने की राह निकली।

सम्मान उन्हें, जिन्होंने लड़ाई नहीं, शांति चुनी

इस कार्यक्रम में उन परिवारों को सम्मान मिलेगा, जिन्होंने अदालत की लंबी लड़ाई छोड़कर बातचीत को चुना, गुस्से की जगह समझ को अपनाया और हिंसा के बजाय समाधान का रास्ता पकड़ा। यह सम्मान सिर्फ एक मंच का नहीं, बल्कि समाज को दिया गया संदेश है कि हर झगड़े का अंत मुकदमे से नहीं होता। मिशन शक्ति केंद्रों तक पहुंचने वाली महिलाएं सिर्फ शिकायत लेकर नहीं आतीं, वे डर, अपमान और टूटी उम्मीदें लेकर आती हैं। मिशन शक्ति की टीम यहीं फर्क पैदा करती है। पीड़िता के कदम रखते ही उसे यह एहसास दिलाया जाता है कि वह अकेली नहीं है।

कार्रवाई नहीं, जिंदगी संवारने की पहल

मिशन शक्ति 5.0 का असली मकसद सिर्फ केस दर्ज करना नहीं, बल्कि महिलाओं को दोबारा खड़ा करना है। उन्हें इतना मजबूत बनाना कि वे डर के साये से बाहर निकलकर आत्मसम्मान के साथ जी सकें। यहां सिर्फ कानून नहीं चलता, यहां काउंसलिंग होती है, जख्मों पर मरहम रखा जाता है, कानूनी रास्ता दिखाया जाता है और आत्मनिर्भर बनने की राह भी खोली जाती है। बरेली रेंज में मिशन शक्ति 5.0 जिस तेवर में आगे बढ़ रहा है, उसने साफ कर दिया है कि अब महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ भाषणों का मुद्दा नहीं रही।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

23 Dec 2025 09:51 pm

Published on:

23 Dec 2025 09:45 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / मिशन शक्ति 5.0: थानों में बदलेगा इतिहास, डीआईजी बोले- अब महिलाओं को सिर्फ कार्रवाई नहीं, न्याय के साथ मिलेगी नई जिंदगी

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बरसात से पहले बड़ा फैसला: मुंशीनगर के जलभराव पर मेयर ने लिया जायजा, नाले निर्माण को दी हरी झंडी

बरेली

नगर निगम का कड़ा रुख, अधूरा नाला निर्माण पर अनवार हुसैन फर्म ब्लैकलिस्ट, 2.70 लाख की एफडीआर जब्त

बरेली

महजबीन हत्याकांड: आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन, सड़क जाम, भूख हड़ताल जारी

बरेली

दिशा पाटनी के घर फायरिंग केस: गोल्डी बराड़ गैंग के दो नाबालिग समेत चार गुर्गों पर चार्जशीट, बरेली पुलिस ने कसा शिकंजा

बरेली

चमक-दमक के पीछे छिपा था ठगी का अड्डा… कन्हैया गुलाटी पर 800 करोड़ की 18वीं एफआईआर दर्ज

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.