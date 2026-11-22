बरेली। जमीन के विवाद में किसान भगवान सिंह की आत्महत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्व कुलपति और उनके साथियों पर गंभीर आरोप लगने के बाद पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन परिवार का आक्रोश कम नहीं हुआ है। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और जमीन का मालिकाना हक परिवार को दिलाने समेत कई मांगें रखी हैं। मांगें पूरी होने तक अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। रविवार को थाने कूच के एलान के बाद पुलिस-प्रशासन अलर्ट हो गया है।