Bareilly News बरेली के सीबीगंज में 24 वर्षीय शिक्षिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका शव घर के कमरे में पंखे के कुंडे से लटका मिला। रात करीब दो बजे जागरण से घर लौटे पति ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद देखा। काफी देर तक आवाज देने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो परिवार के लोगों को बुलाया। सुबह पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जांच कराई और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।