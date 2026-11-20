मृतका शिक्षिका निक्की सिंह की फाइल फोटो।
Bareilly News बरेली के सीबीगंज में 24 वर्षीय शिक्षिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका शव घर के कमरे में पंखे के कुंडे से लटका मिला। रात करीब दो बजे जागरण से घर लौटे पति ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद देखा। काफी देर तक आवाज देने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो परिवार के लोगों को बुलाया। सुबह पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जांच कराई और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
मृतका की पहचान निक्की सिंह (24) के रूप में हुई है। वह सीबीगंज के खलीलपुर में कन्या पाठशाला स्कूल के पास स्टेट बैंक वाली गली में रहती थीं। करीब छह साल पहले उनकी शादी शाहजहांपुर निवासी नवल सिंह से हुई थी। दंपती का पांच साल का बेटा है। निक्की अटामांडा स्थित एक कॉलेज में शिक्षिका थीं। परिवार में उनकी मौत के बाद से मातम पसरा हुआ है।
पति नवल सिंह ने बताया कि वह एक मोटर कंपनी में नौकरी करते हैं। खाली समय में जागरण में भी जाते हैं। रात करीब दो बजे वह जागरण से घर लौटे थे। घर पहुंचने पर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। उन्होंने दरवाजा खुलवाने के लिए कई बार आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। काफी देर इंतजार करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने परिवार के अन्य लोगों को इसकी जानकारी दी।
रात में दरवाजा नहीं खुलने के बाद परिवार के लोग परेशान हो गए। सुबह करीब छह बजे परिजनों ने डायल 112 पर फोन कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे में जाकर देखा तो निक्की का शव फंदे से लटका हुआ था। यह देखकर परिवार के लोगों के होश उड़ गए। घर में चीख-पुकार मच गई।
घटना की जानकारी मिलते ही सीबीगंज थाना प्रभारी रवि कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने फॉरेंसिक टीम को बुलवाया। टीम ने घटनास्थल की जांच कर जरूरी साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह साफ हो सकेगी।
शिक्षिका निक्की सिंह की संदिग्ध मौत के पीछे की परिस्थितियां अभी स्पष्ट नहीं हो सकी हैं। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि घटना से पहले घर में क्या हुआ था। मामले में परिजनों से जानकारी जुटाई जा रही है। हालांकि, मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।
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