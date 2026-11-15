BAREILLY NEWS: बरेली में केशव मौर्य ने भरी सामाजिक समरसता की हुंकार, 30 मेधावियों को किया सम्मानित, हजारों की भीड़ जुटी

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बरेली आगमन को देखते हुए प्रशासन के सामने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती रही। एमबी इंटर कॉलेज मैदान में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी के चलते कार्यक्रम स्थल के आसपास भीड़ प्रबंधन विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा। वीआईपी कार्यक्रमों के दौरान प्रवेश व्यवस्था, वाहनों की पार्किंग और प्रमुख मार्गों पर यातायात संचालन को लेकर पुलिस और प्रशासन को सतर्क रहना पड़ता है। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के मंत्री, सांसद और विधायकों की मौजूदगी के कारण सुरक्षा व्यवस्था का महत्व और बढ़ गया। हालांकि, मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों की संख्या और यातायात प्रतिबंधों का विवरण उपलब्ध नहीं है।