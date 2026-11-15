BAREILLY NEWS: बरेली में केशव मौर्य ने भरी सामाजिक समरसता की हुंकार, 30 मेधावियों को किया सम्मानित, हजारों की भीड़ जुटी

मेधावी छात्रा को सम्मानित करते डिप्टी सीएम केशव मौर्य।
बरेली। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रविवार को बरेली पहुंचे। एमबी इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह एवं सामाजिक समरसता सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोग जुटे। इस दौरान केशव मौर्य ने मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया और सामाजिक समरसता का संदेश दिया।
सम्मेलन में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले करीब 30 मेधावी छात्र-छात्राओं को उप मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। कार्यक्रम का संयोजन विधान परिषद सदस्य बहोरन लाल मौर्य ने किया। आयोजकों के मुताबिक, सम्मेलन में छह से सात हजार लोगों के पहुंचने की संभावना थी। कार्यक्रम में भाजपा के स्थानीय नेताओं और पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।
एमबी इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित सम्मेलन में सामाजिक समरसता और समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी प्रमुख विषय रहे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंच से लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. अरुण कुमार भी शामिल हुए। सम्मेलन के जरिए भाजपा ने प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और सामाजिक एकजुटता का संदेश देने का प्रयास किया।
सम्मेलन के बाद उप मुख्यमंत्री के सर्किट हाउस में भाजपा पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात का कार्यक्रम रहा। इसके अलावा अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और सरकार की योजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक भी निर्धारित थी।
कार्यक्रम में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष पूरनलाल लोधी, वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. अरुण कुमार, राज्यसभा सांसद श्रुति गंगवार, सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, भाजपा नेता दुर्विजय सिंह शाक्य, एमएलसी बहोरन लाल मौर्य, एमएलसी कुंवर महाराज सिंह, मीरगंज विधायक डीसी वर्मा, नवाबगंज विधायक एमपी आर्य और मेयर डॉ. उमेश गौतम समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बरेली आगमन को देखते हुए प्रशासन के सामने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती रही। एमबी इंटर कॉलेज मैदान में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी के चलते कार्यक्रम स्थल के आसपास भीड़ प्रबंधन विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा। वीआईपी कार्यक्रमों के दौरान प्रवेश व्यवस्था, वाहनों की पार्किंग और प्रमुख मार्गों पर यातायात संचालन को लेकर पुलिस और प्रशासन को सतर्क रहना पड़ता है। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के मंत्री, सांसद और विधायकों की मौजूदगी के कारण सुरक्षा व्यवस्था का महत्व और बढ़ गया। हालांकि, मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों की संख्या और यातायात प्रतिबंधों का विवरण उपलब्ध नहीं है।
उप मुख्यमंत्री के बरेली दौरे को लेकर स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों और जनसमस्याओं से जुड़े मुद्दे भी अहम रहे। शहर में सड़क निर्माण, जलनिकासी, यातायात व्यवस्था और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण विषय हैं। ऐसे में अधिकारियों के साथ प्रस्तावित समीक्षा बैठक को लेकर भी लोगों की निगाहें रहीं। जनप्रतिनिधियों के लिए यह दौरा अपने क्षेत्रों की समस्याओं को शासन के सामने रखने का अवसर भी था। हालांकि, बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या निर्देश दिए गए, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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