बरेली: कुलपति का करीबी, नेताओं का रसूखदार, CM के साथ फोटो दिखाकर हड़पे 15.50 लाख, SSP ने कराई FIR, जानें पूरा मामला

बरेली। रुहेलखंड विश्वविद्यालय से जमीन का सीमांकन विवाद निपटवाने के नाम पर पांच लोगों से 15.50 लाख रुपये हड़पने का मामला सामने आया है। आरोप है कि लखनऊ के कौन्तेय सिंह ने खुद को विश्वविद्यालय के कुलपति का करीबी और शासन-प्रशासन के बड़े अधिकारियों व नेताओं का खास बताकर पीड़ितों को अपने प्रभाव में लिया। तीन साल तक विवाद नहीं सुलझा तो पीड़ितों ने अपने रुपये वापस मांगे। इस पर आरोपी ने रुपये लौटाने के बजाय गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दे डाली। एसएसपी अनुराग आर्य से शिकायत के बाद बारादरी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।