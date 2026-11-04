‘दो शादी करने पर जाएगी सरकारी नौकरी’, मौलाना शहाबुद्दीन बोले- मुसलमानों को निशाना बना रही असम सरकार

Maulana Shahabuddin Statement on Assam Polygamy Rule: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में राज्य कैबिनेट ने बहुविवाह को लेकर एक सख्त फैसला लिया। इस फैसले के तहत एक से अधिक शादी करने वाले सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त करने का राज्य सरकार के फैसले पर अब ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और उनकी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि, असम सरकार लगातार ऐसे कानून और आदेश ला रही है जिनका मुख्य निशाना केवल मुसलमान हैं।