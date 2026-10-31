BAREILLY NEWS: 45 साल की दोस्ती में ऐसा दिया धोखा कि उड़ गए होश, डॉक्टर ने डॉक्टर को लगाया 2.29 करोड़ का चूना

डॉ. राजकुमार का आरोप है कि पुराना चेक वापस मांगने पर आरोपी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि ओवरराइटिंग वाला चेक फाड़कर नष्ट कर दिया है। अब वह उसके पास नहीं है। पीड़ित ने आरोपी की बात पर विश्वास कर लिया, लेकिन 15 सितंबर 2026 को IDBI बैंक से आए ईमेल ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। ईमेल में जानकारी मिली कि आरोपी ने उसी चेक को भुगतान के लिए बैंक में लगा दिया है। जिस चेक को नष्ट करने का भरोसा दिया गया था, उसका इस्तेमाल किए जाने की जानकारी मिलते ही पीड़ित के होश उड़ गए। उनका आरोप है कि आरोपी का उन पर कोई बकाया या कानूनी दावा नहीं था।