31 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बरेली

BAREILLY NEWS: 45 साल की दोस्ती में ऐसा दिया धोखा कि उड़ गए होश, डॉक्टर ने डॉक्टर को लगाया 2.29 करोड़ का चूना

Bareilly News: 45 साल पुरानी दोस्ती, पारिवारिक रिश्ते और अटूट भरोसा… लेकिन इसी भरोसे की आड़ में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है।
3 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Updated: 31 Oct 2026, 1:40 PM IST

Bareilly News

AI चित्र।

बरेली। 45 साल पुरानी दोस्ती, पारिवारिक रिश्ते और अटूट भरोसा… लेकिन इसी भरोसे की आड़ में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर से कृषि कारोबार और निजी कर्ज चुकाने के नाम पर 2 करोड़ 29 लाख 95 हजार 720 रुपये उधार ले लिए। इतना ही नहीं, 39 लाख 24 हजार 50 रुपये का चेक भी यह कहकर ले लिया कि काम होने के बाद उसे फाड़कर नष्ट कर देगा।

आरोप है कि चेक वापस मांगने पर आरोपी ने उसे नष्ट करने का भरोसा दिया, लेकिन कुछ समय बाद उसी चेक को बैंक में भुगतान के लिए लगा दिया। जब पीड़ित ने अपनी रकम वापस मांगी तो उसे जान से मारकर टांडा के जंगल में फिंकवाने की धमकी दी गई। पीड़ित की शिकायत पर एसएसपी अनुराग आर्य के आदेश से इज्जतनगर पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

45 साल के रिश्ते को बनाया करोड़ों की ठगी का जरिया

इज्जतनगर क्षेत्र के पीलीभीत बाईपास रोड स्थित सैफायर अपार्टमेंट निवासी डॉ. राजकुमार गुप्ता ने पुलिस को बताया कि रुद्रपुर निवासी डॉ. अजय अग्रवाल से उनके 45 साल से भी अधिक पुराने पारिवारिक संबंध हैं। इसी वजह से उन्हें आरोपी पर पूरा भरोसा था। आरोप है कि डॉ. अजय ने कृषि कारोबार और अपने निजी कर्ज चुकाने की जरूरत बताकर अलग-अलग समय पर उनसे 2,29,95,720 रुपये ले लिए। यह रकम IDBI बैंक खातों से RTGS और UPI के जरिए ट्रांसफर की गई थी। पीड़ित का आरोप है कि करोड़ों रुपये लेने के बाद आरोपी ने रकम लौटाने में आनाकानी शुरू कर दी।

BAREILLY NEWS: तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को रौंदा, चेहरा बुरी तरह कुचला, परिवार में मचा कोहराम

ये भी पढ़ें
Bareilly News

39 लाख के चेक पर भी थी आरोपी की नजर

शिकायत के मुताबिक, मई 2026 में आरोपी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में चल रहे एक मामले का हवाला देते हुए यूनिवर्सिटी की फीस जमा करने के लिए कुछ समय की मदद मांगी। इसी बहाने डॉ. राजकुमार से 39 लाख 24 हजार 50 रुपये का चेक ले लिया। यह IDBI बैंक का चेक नंबर 365859 था। चेक पर ओवरराइटिंग होने के कारण आरोपी ने नया चेक देने को कहा। 27 मई को आरोपी ने पुराने चेक की फोटो खींचकर व्हाट्सऐप पर भेजी और 2 जून को मैसेज कर लिखा- 'प्लीज सेंड मी फ्रेश चेक'। पीड़ित ने नया चेक देने से इनकार कर दिया और अपना पुराना चेक वापस मांगा।

चेक फाड़ने की बात कहकर दिया धोखा

डॉ. राजकुमार का आरोप है कि पुराना चेक वापस मांगने पर आरोपी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि ओवरराइटिंग वाला चेक फाड़कर नष्ट कर दिया है। अब वह उसके पास नहीं है। पीड़ित ने आरोपी की बात पर विश्वास कर लिया, लेकिन 15 सितंबर 2026 को IDBI बैंक से आए ईमेल ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। ईमेल में जानकारी मिली कि आरोपी ने उसी चेक को भुगतान के लिए बैंक में लगा दिया है। जिस चेक को नष्ट करने का भरोसा दिया गया था, उसका इस्तेमाल किए जाने की जानकारी मिलते ही पीड़ित के होश उड़ गए। उनका आरोप है कि आरोपी का उन पर कोई बकाया या कानूनी दावा नहीं था।

करोड़ों मांगने पर बोला- टांडा के जंगल में फिंकवा दूंगा

पीड़ित का आरोप है कि जब उन्होंने चेक के दुरुपयोग का विरोध किया और अपनी 2.29 करोड़ रुपये से अधिक की रकम वापस मांगी तो आरोपी गाली-गलौज पर उतर आया। आरोप है कि उसने धमकी दी कि दोबारा रुपये या चेक की बात की तो जान से मारकर टांडा के जंगल में फिंकवा देगा। पीड़ित के मुताबिक, आरोपी के साथ हुई व्हाट्सऐप बातचीत और बैंक से जुड़े दस्तावेज उनके पास सुरक्षित हैं। उन्होंने पुलिस को इन साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करने की मांग की।

एसएसपी तक पहुंचा मामला, इज्जतनगर में FIR

करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी, चेक के कथित दुरुपयोग और जान से मारने की धमकी के मामले में डॉ. राजकुमार गुप्ता ने एसएसपी अनुराग आर्य से शिकायत की। एसएसपी के आदेश पर इज्जतनगर पुलिस ने डॉ. अजय अग्रवाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। अब पुलिस बैंक ट्रांजेक्शन, चेक और व्हाट्सऐप चैट की जांच करेगी। मामले में आरोपी का पक्ष सामने आने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।

‘2017 से पहले किसानों का होता था शोषण’, मंत्री संजय निषाद का अखिलेश-मायावती सरकार पर बड़ा हमला

ये भी पढ़ें
Sanjay Nishad

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

31 Oct 2026, 1:40 PM IST

Published on:

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / BAREILLY NEWS: 45 साल की दोस्ती में ऐसा दिया धोखा कि उड़ गए होश, डॉक्टर ने डॉक्टर को लगाया 2.29 करोड़ का चूना

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

BAREILLY NEWS: तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को रौंदा, चेहरा बुरी तरह कुचला, परिवार में मचा कोहराम

Bareilly News
यूपी न्यूज

‘2017 से पहले किसानों का होता था शोषण’, मंत्री संजय निषाद का अखिलेश-मायावती सरकार पर बड़ा हमला

Sanjay Nishad
बरेली

तौकीर का एक और गुर्गा गिरफ्तार, दंगे से पहले फरीदापुर में हुई थी मौलाना की बैठक, पूछताछ में खोले कई बड़े राज

bareilly
बरेली

सपा कार्यालय पहुंचे पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप और शिवेंद्र नाथ चौबे, फूल-मालाओं से हुआ जोरदार स्वागत, जिलाध्यक्ष ने कही ये बड़ी बात

Bareilly News
बरेली

‘अब यूपी जैसा बनना चाहते हैं दूसरे राज्य’, CM योगी बोले पहले दूरी बनाते थे, आज गले लगाने आते हैं लोग

सीएम योगी
बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.