15 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बरेली

तौकीर का एक और गुर्गा गिरफ्तार, दंगे से पहले फरीदापुर में हुई थी मौलाना की बैठक, पूछताछ में खोले कई बड़े राज

Bareilly News: 26 सितंबर 2025 को हुए बवाल के मामले में पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा के एक और कथित सहयोगी को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बवाल से पहले हुई बैठक और उसकी तैयारियों को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं।
3 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 15, 2026

bareilly

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी।

Bareilly News: 26 सितंबर 2025 को हुए बवाल के मामले में पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा के एक और कथित सहयोगी को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बवाल से पहले हुई बैठक और उसकी तैयारियों को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। आरोपी ने बताया कि बवाल से सात दिन पहले एक बैठक हुई थी, जिसमें भीड़ जुटाने से लेकर पुलिस के रोकने पर भी पीछे नहीं हटने की बात कही गई थी। यहां तक कि हथियारों के इंतजाम का भी जिक्र हुआ था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान इज्जतनगर थाना क्षेत्र के फरीदापुर चौधरी निवासी 58 वर्षीय मोबीन बेग उर्फ मोमीन बेग पुत्र अमीन बेग के रूप में हुई है।

दंगे से सात दिन पहले हुई थी बैठक, जुटे थे 100 से 125 लोग

पुलिस पूछताछ में मोबीन बेग ने बताया कि 19 सितंबर 2025 को मौलाना तौकीर रजा फरीदापुर चौधरी गांव पहुंचे थे। यहां सभासद नासिर खान पुत्र नत्थू खान के घर बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में अधिक लोग पहुंचने के कारण बेग मैरिज हॉल की चाबी मंगाई गई और वहां बैठक की व्यवस्था की गई। आरोपी के मुताबिक, बैठक में करीब 100 से 125 लोग मौजूद थे। बैठक का प्रबंध सभासद नासिर खान और उसके बेटे मैसर खान ने किया था। आरोपी ने बताया कि वह बैठक में शामिल कुछ लोगों को पहचानता है। पुलिस के अनुसार, बैठक में मौलाना तौकीर रजा ने 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस्लामिया मैदान में इकट्ठा होने के लिए कहा था। साथ ही यह भी कहा गया था कि पुलिस रोके तो रुकना नहीं है, चाहे अंजाम कुछ भी हो।

पुलिस पर गोली चलाने तक की बात, हथियारों के इंतजाम का भी दावा

पुलिस के मुताबिक, मोबीन बेग ने पूछताछ में बताया कि बैठक में हर हाल में आंदोलन करने की बात कही गई थी। इसके लिए पुलिस-प्रशासन के लोगों पर गोली चलाने की नौबत आने पर भी पीछे नहीं हटने और जान देने तक की बात हुई थी। आरोपी ने बताया मौलाना तौकीर रजा ने हथियारों का प्रबंध करने की बात भी कही थी। मोबीन बेग ने पुलिस को बताया कि 26 सितंबर को जुमे की नमाज खत्म होने के बाद भीड़ इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में इकट्ठा होने लगी थी। वह अपना मोबाइल फोन घर पर छोड़कर अन्य लोगों के साथ भीड़ लेकर इस्लामिया मैदान की तरफ गया था। वहां बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात थे। आरोपी के मुताबिक, जब घटना होने लगी तो वह कचहरी की तरफ भाग गया था।

एक साल बाद घर से दबोचा गया आरोपी, पुलिस लगातार दे रही थी दबिश

बरेली बवाल में वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कैंट थाना पुलिस लगातार आरोपियों के घरों पर दबिश दे रही थी। गुरुवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मोबीन बेग उर्फ मोमीन बेग को फरीदापुर चौधरी स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। 26 सितंबर 2025 को हुए बवाल के संबंध में बारादरी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें मौलाना तौकीर रजा समेत 29 लोगों को आरोपी बनाया गया था। मामले की विवेचना कैंट थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार धीर कर रहे हैं।

पहले से दर्ज है एक और मुकदमा, न्यायालय में पेश करेगी पुलिस

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, गिरफ्तार मोबीन बेग के खिलाफ कोतवाली थाने में भी मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी करने वाली टीम में कैंट थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार धीर, वरिष्ठ उपनिरीक्षक श्रीनिवास, कांस्टेबल प्रिंस कुमार, अभिषेक, हर्ष सैनी, विकास कुमार, गौरव कुमार और महिला कांस्टेबल शीबा शामिल रहीं।

‘अब यूपी जैसा बनना चाहते हैं दूसरे राज्य’, CM योगी बोले पहले दूरी बनाते थे, आज गले लगाने आते हैं लोग

ये भी पढ़ें
सीएम योगी

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

15 Oct 2026 06:12 pm

Published on:

15 Oct 2026 06:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / तौकीर का एक और गुर्गा गिरफ्तार, दंगे से पहले फरीदापुर में हुई थी मौलाना की बैठक, पूछताछ में खोले कई बड़े राज

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सपा कार्यालय पहुंचे पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप और शिवेंद्र नाथ चौबे, फूल-मालाओं से हुआ जोरदार स्वागत, जिलाध्यक्ष ने कही ये बड़ी बात

Bareilly News
बरेली

‘अब यूपी जैसा बनना चाहते हैं दूसरे राज्य’, CM योगी बोले पहले दूरी बनाते थे, आज गले लगाने आते हैं लोग

सीएम योगी
बरेली

मौसी के जेवर चुराकर खुद और बॉयफ्रेंड के लिए खरीदे आईफोन, घर में लगवाया एसी, बचे पैसों से की मौज-मस्ती

Bareilly News
बरेली

BAREILLY NEWS: जमीन के विवाद में सपा जिला सचिव ने युवक को पीटा, गला दबाकर जान से मारने की कोशिश, 6 पर FIR

Bareilly News
बरेली

दिल्ली जाने से पहले बरेली में सपा-कांग्रेस के बड़े नेताओं पर पुलिस का पहरा, जिलाध्यक्षों समेत कई हाउस अरेस्ट

Bareilly News
बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.