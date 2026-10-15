तौकीर का एक और गुर्गा गिरफ्तार, दंगे से पहले फरीदापुर में हुई थी मौलाना की बैठक, पूछताछ में खोले कई बड़े राज

पुलिस पूछताछ में मोबीन बेग ने बताया कि 19 सितंबर 2025 को मौलाना तौकीर रजा फरीदापुर चौधरी गांव पहुंचे थे। यहां सभासद नासिर खान पुत्र नत्थू खान के घर बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में अधिक लोग पहुंचने के कारण बेग मैरिज हॉल की चाबी मंगाई गई और वहां बैठक की व्यवस्था की गई। आरोपी के मुताबिक, बैठक में करीब 100 से 125 लोग मौजूद थे। बैठक का प्रबंध सभासद नासिर खान और उसके बेटे मैसर खान ने किया था। आरोपी ने बताया कि वह बैठक में शामिल कुछ लोगों को पहचानता है। पुलिस के अनुसार, बैठक में मौलाना तौकीर रजा ने 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस्लामिया मैदान में इकट्ठा होने के लिए कहा था। साथ ही यह भी कहा गया था कि पुलिस रोके तो रुकना नहीं है, चाहे अंजाम कुछ भी हो।