BAREILLY NEWS: जमीन के विवाद में सपा जिला सचिव ने युवक को पीटा, गला दबाकर जान से मारने की कोशिश, 6 पर FIR

बरेली। जमीन के विवाद में युवक को खेत पर घेरकर बेरहमी से पीटने और रुमाल से गला दबाकर जान से मारने की कोशिश का मामला सामने आया है। आरोप समाजवादी पार्टी के जिला सचिव खालिद राना और उनके साथियों पर है। पीड़ित मुश्ताक अली का कहना है कि आरोपियों ने पहले धमकाया, फिर लात-घूंसों और डंडों से हमला कर दिया। सिर पर डंडा लगने और गला दबाए जाने से वह बेहोश होकर गिर पड़े। नवाबगंज पुलिस ने दो नामजद और चार अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।