पूछताछ के बाद पुलिस ने कुलदीप से हत्या करने का तरीका समझने के लिए घटनास्थल का रीक्रिएशन कराया। इसके लिए एक डमी मंगाई गई। पुलिस के मुताबिक, कुलदीप ने डमी के गले में कपड़ा लपेटकर दिखाया कि वह किस तरह महिलाओं का गला घोंटता था। इस दौरान उसने गले के बाईं तरफ गांठ लगाई। पुलिस को पहले की घटनाओं में भी इसी तरह के निशान मिले थे। इसके बाद पुलिस उसे अलग-अलग घटनास्थलों पर लेकर गई। वहां उसने वारदातों से जुड़ी जानकारी दी और उन रास्तों की पहचान कराई, जिनका इस्तेमाल वह आने-जाने के लिए करता था।