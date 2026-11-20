डीएम अविनाश सिंह ने बताया कि कई बुजुर्ग महिलाएं और ऐसे मतदाता भी केंद्र पर पहुंच रहे हैं, जिन्हें ईवीएम से वोट डालने को लेकर जानकारी नहीं है या मन में भ्रम है। ऐसे लोगों को मशीन पर अभ्यास कराकर पूरी प्रक्रिया समझाई जा रही है। प्रशासन की कोशिश है कि कोई भी मतदाता मतदान के समय मशीन को लेकर परेशान न हो। इसके लिए रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यालय खुलने के दौरान डेमोंस्ट्रेशन सेंटर पर लोगों को ईवीएम चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।