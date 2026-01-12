ईवीएम, चुनाव आयोग और एसआईआर पर झूठ फैलाकर राजनीति कर रही सपा : प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर

बरेली। दो दिवसीय दौरे पर बरेली पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा की राजनीति झूठ, भ्रम और दोहरे मापदंडों पर आधारित है। लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करना सपा ने कब का छोड़ दिया है और जब भी परिणाम उनके पक्ष में नहीं होते, वे चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने लगते हैं।