वहीं, डिप्टी सीएम के दौरे में अचानक हुए बदलाव से जिला अस्पताल का प्रस्तावित निरीक्षण नहीं हो सका। स्वास्थ्य मंत्री के आने की सूचना पर अस्पताल प्रशासन ने वार्डों से लेकर मरीजों के बेड तक व्यवस्थाएं सुधारने में पूरी ताकत लगा दी थी। साफ-सफाई के साथ मरीजों की सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया। हालांकि, निरीक्षण निरस्त होने के बाद अस्पताल की वास्तविक व्यवस्थाओं की समीक्षा नहीं हो सकी। अब सवाल यह है कि निरीक्षण के लिए की गई तैयारियां आगे भी बरकरार रहेंगी या फिर मरीजों को पहले की तरह बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ेगा।