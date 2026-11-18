बरेली में प्लाईवुड फैक्ट्री के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक।
बरेली। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक बुधवार को बरेली पहुंचे। त्रिशूल एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वह सीधे युगवीणा लॉन पहुंचे। यहां बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल द्विवेदी के कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद वह रिठौरा क्षेत्र के ग्राम पिपरिया रामदयाल स्थित जेपी भार्गवी इंडस्ट्रीज की प्लाईवुड फैक्ट्री का उद्घाटन करने पहुंचे। फैक्ट्री का उद्घाटन करने के बाद वह लखनऊ के लिए रवाना होंगे। वहीं, उनका जिला अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण करने का कार्यक्रम निरस्त हो गया।
डिप्टी सीएम दोपहर करीब 12:05 बजे त्रिशूल एयरपोर्ट पहुंचे थे। यहां से उनका काफिला सीधे युगवीणा लॉन पहुंचा। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वह पिपरिया रामदयाल पहुंचे और प्लाईवुड फैक्ट्री का उद्घाटन किया। नई औद्योगिक इकाई के शुरू होने से क्षेत्र में उद्योग और रोजगार की संभावनाएं बढ़ने की उम्मीद है।
डिप्टी सीएम के जिला अस्पताल पहुंचने की सूचना पर अस्पताल में पहले से ही तैयारियां शुरू हो गई थीं। वार्डों में नई चादरें बिछाई गईं। मरीजों के बेड पर तकियों की व्यवस्था की गई और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया। अधिकारियों और कर्मचारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने में लगाया गया था। उन्हें अस्पताल पहुंचकर मरीजों को मिलने वाले इलाज, दवाओं की उपलब्धता और दूसरी स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण करना था, लेकिन उनका यह कार्यक्रम निरस्त हो गया।
डिप्टी सीएम को बुधवार शाम चार बजे लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में शामिल होना है। फैक्ट्री के उद्घाटन के बाद वह लखनऊ के लिए रवाना होंगे। इसी बैठक के चलते उनके बरेली दौरे में बदलाव हुआ और जिला अस्पताल का प्रस्तावित निरीक्षण नहीं हो सकेगा।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बरेली दौरे को लेकर बुधवार सुबह से ही प्रशासनिक अमला सक्रिय नजर आया। त्रिशूल एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थलों तक सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। युगवीणा लॉन में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद डिप्टी सीएम रिठौरा क्षेत्र पहुंचे। यहां नई प्लाईवुड फैक्ट्री के उद्घाटन को क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। फैक्ट्री शुरू होने से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने के साथ आसपास के व्यापारियों को भी कारोबार बढ़ने की उम्मीद है।
वहीं, डिप्टी सीएम के दौरे में अचानक हुए बदलाव से जिला अस्पताल का प्रस्तावित निरीक्षण नहीं हो सका। स्वास्थ्य मंत्री के आने की सूचना पर अस्पताल प्रशासन ने वार्डों से लेकर मरीजों के बेड तक व्यवस्थाएं सुधारने में पूरी ताकत लगा दी थी। साफ-सफाई के साथ मरीजों की सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया। हालांकि, निरीक्षण निरस्त होने के बाद अस्पताल की वास्तविक व्यवस्थाओं की समीक्षा नहीं हो सकी। अब सवाल यह है कि निरीक्षण के लिए की गई तैयारियां आगे भी बरकरार रहेंगी या फिर मरीजों को पहले की तरह बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ेगा।
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