बरेली को 39.20 करोड़ की विकास सौगात देंगे नगर विकास मंत्री, 53 का शिलान्यास और 16 परियोजनाओं का होगा लोकार्पण

नगर निगम ने मंत्री के दौरे को सफल बनाने के लिए तैयारियों में तेजी कर दी है। शहर के विभिन्न हिस्सों में सड़क निर्माण, पेयजल आपूर्ति, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट और एनिमल बर्थ सेंटर जैसी अहम परियोजनाएं शामिल हैं। मेयर डॉ. उमेश गौतम ने बताया कि मंत्री बरेली पहुंचने के बाद अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान नगर निगम, डूडा, जल निगम समेत अन्य विभागों के कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी।