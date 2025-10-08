बरेली को 39.20 करोड़ की विकास सौगात देंगे नगर विकास मंत्री, 53 का शिलान्यास और 16 परियोजनाओं का होगा लोकार्पण

नगर निगम और नगर विकास मंत्री एके शर्मा (फोटो सोर्स: पत्रिका)
बरेली। नगर विकास मंत्री एके शर्मा 11 अक्टूबर को बरेली का दौरा करेंगे। इस अवसर पर वे शहरवासियों को कुल 39.20 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसमें 53 परियोजनाओं का शिलान्यास 35.79 करोड़ रुपये की लागत से और 16 परियोजनाओं का लोकार्पण 3.41 करोड़ रुपये की लागत से होगा।
नगर निगम ने मंत्री के दौरे को सफल बनाने के लिए तैयारियों में तेजी कर दी है। शहर के विभिन्न हिस्सों में सड़क निर्माण, पेयजल आपूर्ति, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट और एनिमल बर्थ सेंटर जैसी अहम परियोजनाएं शामिल हैं। मेयर डॉ. उमेश गौतम ने बताया कि मंत्री बरेली पहुंचने के बाद अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान नगर निगम, डूडा, जल निगम समेत अन्य विभागों के कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी।
नगर निगम ने शिलान्यास के तहत 53 परियोजनाओं के लिए 35.79 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है। ये परियोजनाएं वार्ड 3, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 46, 48, 53, 54, 59, 60, 62, 65, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 78 में शुरू की जाएंगी।
लोकार्पण के लिए चुनी गई 16 परियोजनाएं नगर निगम सीमा के वार्ड 7, 10, 12, 18, 24, 28, 29, 35, 38, 39, 59 में आयोजित की जाएंगी। नगर विकास मंत्री के दौरे से शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और नागरिकों को कई सुविधाओं का लाभ सीधे तौर पर मिलेगा।
