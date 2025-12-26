26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

बीटेक युवक ने मॉर्फ अश्लील फोटो से युवती को किया ब्लैकमेल, तंग आकर पीया ऑल-आउट, पुलिस ने भेजा जेल

शादी से इनकार करने पर युवती की मॉर्फ अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर ब्लैकमेल करने वाले बीटेक पास रिश्तेदार को बारादरी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी की पहचान मोहल्ला कोट, छह मीनार मस्जिद निवासी फरमान उर्फ छोटू के रूप में हुई है।

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 26, 2025

बरेली। शादी से इनकार करने पर युवती की मॉर्फ अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर ब्लैकमेल करने वाले बीटेक पास रिश्तेदार को बारादरी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी की पहचान मोहल्ला कोट, छह मीनार मस्जिद निवासी फरमान उर्फ छोटू के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन बरामद कर लिया है, जिससे ब्लैकमेलिंग की पुष्टि हुई।

शादी का दबाव, इनकार पर बदनाम करने की साजिश
बारादरी थाना प्रभारी धनंजय पांडे ने बताया कि मोहल्ला सैलानी, पुराना शहर निवासी व्यक्ति की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। फरमान पीड़िता का दूर का रिश्तेदार है। उसने पहले शादी के लिए दबाव बनाया, और इनकार होते ही युवती की मॉर्फ फोटो बनाकर व्हाट्सएप के जरिए भेजनी शुरू कर दी। आरोपी ने फोटो वायरल करने की धमकी देकर पैसे भी ऐंठे।

बीटेक पढ़ा, मगर अपराध की राह चुनी

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह लकड़ी का कारोबार करता है और मोहल्ला कोट, चार मीनार मस्जिद के सामने उसकी दुकान है। उसने बीटेक तक पढ़ाई की है। रिश्तेदारी में मुलाकात के बाद वह युवती से बातचीत करने लगा और शादी का फैसला कर बैठा। पर युवती और उसके माता-पिता ने साफ इंकार कर दिया।

नग्न फोटो जोड़कर की ब्लैकमेलिंग, इंकार से तिलमिलाए

आरोपी ने कहीं से एक फोटो लेकर युवती का चेहरा और धड़ दूसरी नग्न लड़की की तस्वीर पर चिपका दिया और उसे भेजकर ब्लैकमेल करने लगा। पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई कर गिरफ्तारी की और गुरुवार को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया।

धमकियों से टूटी युवती, ‘ऑल आउट’ पीने की कोशिश

लगातार धमकियों और ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर युवती ने ऑल आउट पी लिया। इससे उसकी हालत बिगड़ गई। तत्काल उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हालांकि अब उसकी हालत खतरे से बाहर है। मामले की सूचना मिलते ही बारादरी पुलिस हरकत में आई और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी कि समझौते के लिए दबाव या धमकी देने पर आरोपी के परिवार समेत सभी पर सख्त कार्रवाई होगी।

