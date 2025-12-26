बीटेक युवक ने मॉर्फ अश्लील फोटो से युवती को किया ब्लैकमेल, तंग आकर पीया ऑल-आउट, पुलिस ने भेजा जेल

लगातार धमकियों और ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर युवती ने ऑल आउट पी लिया। इससे उसकी हालत बिगड़ गई। तत्काल उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हालांकि अब उसकी हालत खतरे से बाहर है। मामले की सूचना मिलते ही बारादरी पुलिस हरकत में आई और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी कि समझौते के लिए दबाव या धमकी देने पर आरोपी के परिवार समेत सभी पर सख्त कार्रवाई होगी।