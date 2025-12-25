क्रिसमस पर बरेली में सियासी-धार्मिक बवाल, बजरंग दल ने कोतवाली घेरी, सड़क जाम कर लगाए ईसाई मशीनरी मुर्दाबाद के नारे

बजरंग दल का कहना है कि चर्च पर प्रदर्शन के दौरान सीओ सिटी आशुतोष शिवम ने चर्च प्रशासन पर कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में न सिर्फ कोई कार्रवाई नहीं हुई बल्कि सीओ ने बजरंग दल पर ही आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। इसी से आक्रोश भड़क उठा और कार्यकर्ता कोतवाली के सामने धरने पर बैठ गए। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि 23 दिसंबर को सेंट अल्फोंसस कैथेड्रल चर्च में आयोजित क्रिसमस महोत्सव के दौरान विभिन्न स्कूलों के सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। इन कार्यक्रमों में ऑडियो-वीडियो नाटिकाओं के जरिए धर्मांतरण, हिंदू मंदिर और हिंदू समाज को गलत, आपत्तिजनक और नकारात्मक तरीके से दिखाया गया। बजरंग दल के मुताबिक एक नाटिका में धर्मांतरण को इस अंदाज में पेश किया गया, मानो हिंदू धर्म ही सारी समस्याओं की जड़ हो। वहीं नारी अत्याचारों पर आधारित एक अन्य प्रस्तुति में ऑडियो के माध्यम से रेप जैसे जघन्य अपराधों को मंदिर और हिंदू समाज से जोड़कर दिखाया गया।