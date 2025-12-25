बरेली के इस नटवरलाल ने की 800 करोड़ की महाठगी, अब तक दर्ज हुईं 21 एफआईआर

कन्हैया गुलाटी ही नहीं, बल्कि उसकी पत्नी, बेटा और पूरा गिरोह अब पुलिस की रडार पर है। निवेश, बिटकॉइन, प्लॉट, स्टोर फ्रेंचाइजी ऐसा कोई लालच नहीं छोड़ा गया, जिसके जरिए लोगों को जाल में न फंसाया गया हो। हालत यह है कि पिछले डेढ़ महीने में कंपनी और उसके संचालकों के खिलाफ 21 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। हालांकि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस प्रशासन का दावा है कि शिकंजा कसता जा रहा है और जल्द ही बड़ी कार्रवाई होगी। एसएसपी अनुराग आर्य ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन कर दिया है। एसआईटी की कमान एसपी यातायात अकमल खान को सौंपी गई है, जबकि एएसपी शिवम आशुतोष जांच में सहयोग कर रहे हैं। आरोपियों के फरार होने की आशंका को देखते हुए लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है।