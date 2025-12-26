26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

बरेली

ससुराल गया था पत्नी को मनाने, 10 दिन बाद नदी किनारे मिली लाश, गांव में सनसनी, पोस्टमार्टम से खुलेगा मौत का राज

भुता क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक युवक विशाल का शव गांव के बाहर अमृत सरोवर तालाब किनारे पड़ा मिला। पत्नी को मायके से लेने उत्तराखंड के सितारगंज गया विशाल 10 दिन से लापता था, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट के बाद ही मौत की गुत्थी सुलझने की बात कही जा रही है।

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 26, 2025

मृतक विशाल

बरेली। भुता थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। ग्राम फैजनगर निवासी 22 वर्षीय युवक विशाल का शव गांव के बाहर अमृत सरोवर तालाब के किनारे पड़ा मिला। शव पर नजर पड़ते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते गांव में मातम पसर गया।

सुबह टहलने निकले ग्रामीणों ने जब तालाब किनारे शव देखा तो तुरंत परिजनों को सूचना दी। खबर मिलते ही परिजन बदहवास हालत में मौके पर पहुंचे। बेटे का शव देखकर मां-बाप का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की और साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

पत्नी को लेने गया था ससुराल, लौटा नहीं जिंदा

जानकारी के अनुसार विशाल करीब 10 दिन पहले अपनी पत्नी मुस्कान को लेने उत्तराखंड के सितारगंज स्थित ससुराल गया था। बताया जा रहा है कि डेढ़ महीने पहले मुस्कान नाराज होकर मायके चली गई थी। विशाल पहले भी दो बार उसे मनाने गया, लेकिन पत्नी वापस नहीं आई। पांच माह की मासूम बच्ची के पिता विशाल ने तीसरी बार उम्मीद लेकर ससुराल का रुख किया, लेकिन इस बार भी निराशा ही हाथ लगी।

परिजनों का आरोप: पत्नी से दूरी ने छीन ली जान

मृतक के पिता रिंकू का आरोप है कि पत्नी के लगातार इनकार और पारिवारिक तनाव के चलते विशाल मानसिक रूप से टूट चुका था। इसी सदमे में उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि मृतक के शरीर पर किसी भी प्रकार के बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद खुलेगा मौत का राज

थाना प्रभारी निरीक्षक रविंद्र कुमार ने बताया कि फिलहाल मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा, उसी के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल फैजनगर गांव में मातम पसरा है और हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है कि क्या टूटते रिश्तों ने एक और युवा जिंदगी को खत्म कर दिया।

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

26 Dec 2025 11:39 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / ससुराल गया था पत्नी को मनाने, 10 दिन बाद नदी किनारे मिली लाश, गांव में सनसनी, पोस्टमार्टम से खुलेगा मौत का राज

