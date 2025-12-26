ससुराल गया था पत्नी को मनाने, 10 दिन बाद नदी किनारे मिली लाश, गांव में सनसनी, पोस्टमार्टम से खुलेगा मौत का राज

मृतक विशाल
बरेली। भुता थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। ग्राम फैजनगर निवासी 22 वर्षीय युवक विशाल का शव गांव के बाहर अमृत सरोवर तालाब के किनारे पड़ा मिला। शव पर नजर पड़ते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते गांव में मातम पसर गया।
सुबह टहलने निकले ग्रामीणों ने जब तालाब किनारे शव देखा तो तुरंत परिजनों को सूचना दी। खबर मिलते ही परिजन बदहवास हालत में मौके पर पहुंचे। बेटे का शव देखकर मां-बाप का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की और साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।
जानकारी के अनुसार विशाल करीब 10 दिन पहले अपनी पत्नी मुस्कान को लेने उत्तराखंड के सितारगंज स्थित ससुराल गया था। बताया जा रहा है कि डेढ़ महीने पहले मुस्कान नाराज होकर मायके चली गई थी। विशाल पहले भी दो बार उसे मनाने गया, लेकिन पत्नी वापस नहीं आई। पांच माह की मासूम बच्ची के पिता विशाल ने तीसरी बार उम्मीद लेकर ससुराल का रुख किया, लेकिन इस बार भी निराशा ही हाथ लगी।
मृतक के पिता रिंकू का आरोप है कि पत्नी के लगातार इनकार और पारिवारिक तनाव के चलते विशाल मानसिक रूप से टूट चुका था। इसी सदमे में उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि मृतक के शरीर पर किसी भी प्रकार के बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं।
थाना प्रभारी निरीक्षक रविंद्र कुमार ने बताया कि फिलहाल मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा, उसी के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल फैजनगर गांव में मातम पसरा है और हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है कि क्या टूटते रिश्तों ने एक और युवा जिंदगी को खत्म कर दिया।
बरेली
उत्तर प्रदेश
