ससुराल गया था पत्नी को मनाने, 10 दिन बाद नदी किनारे मिली लाश, गांव में सनसनी, पोस्टमार्टम से खुलेगा मौत का राज

जानकारी के अनुसार विशाल करीब 10 दिन पहले अपनी पत्नी मुस्कान को लेने उत्तराखंड के सितारगंज स्थित ससुराल गया था। बताया जा रहा है कि डेढ़ महीने पहले मुस्कान नाराज होकर मायके चली गई थी। विशाल पहले भी दो बार उसे मनाने गया, लेकिन पत्नी वापस नहीं आई। पांच माह की मासूम बच्ची के पिता विशाल ने तीसरी बार उम्मीद लेकर ससुराल का रुख किया, लेकिन इस बार भी निराशा ही हाथ लगी।