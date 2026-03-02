रामनगरी बना ब्रह्मपुरी… 165 साल पुराने रथ पर विराजे श्रीराम, जयघोष से गूंज उठा शहर

रामबरात की पूर्व संध्या पर ही पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा का खाका तैयार कर लिया था। रविवार रात एडीजी रमित शर्मा, डीआईजी अजय साहनी और एसएसपी अनुराग आर्य ने बिहारीपुर और आसपास के इलाकों में पैदल गश्त कर रूट का निरीक्षण किया। ड्रोन कैमरों से पूरे इलाके की निगरानी की गई। सोमवार को शोभायात्रा के दौरान पांच सीओ, पांच थाना प्रभारी, सात इंस्पेक्टर, 108 हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल और 16 महिला कांस्टेबल तैनात रहे। एक कंपनी पीएसी भी जुलूस के साथ चलती रही। भीड़ को नियंत्रित करने और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए कोतवाली समेत सभी थानों को अलर्ट मोड पर रखा गया।