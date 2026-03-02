होली पर संकट में पड़ गया सफर… स्पेशल ट्रेनों-बसों का किराया भारी, नियमित सेवाओं में सीट को मची मारामारी

बरेली रीजन में रोडवेज की 650 से अधिक बसें संचालित हैं। होली पर अतिरिक्त फेरे लगाने और चालक-परिचालकों को प्रोत्साहन राशि देने के बावजूद यात्रियों की परेशानी कम नहीं हुई। आरोप है कि कुछ चालक-परिचालक निर्धारित रूट की बजाय लंबा रूट पकड़ रहे हैं, जिससे यात्रियों का समय और किराया दोनों बढ़ रहे हैं। सोमवार सुबह आठ बजे बीसलपुर-बिलसंडा-बंडा-खुटार होते हुए पलिया जाने वाली बस में बैठी बंडा तक की सवारियों को बीच में ही उतार दिया गया। परिचालक ने कहा कि बस अब पूरनपुर-खुटार मार्ग से जाएगी। इस बदलाव से यात्रियों को 50 से 60 रुपये तक अधिक किराया देना पड़ रहा है। कई लोग मजबूरी में महंगा रास्ता चुनने को बाध्य हुए।