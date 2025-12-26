कोपल अस्पताल में हैवानियत की हद, फोटोथैरेपी से गिरा नवजात, 15 मिनट फर्श पर तड़पता रहा, स्टाफ बना तमाशबीन, दो डॉक्टर और पर FIR

नवाबगंज के पीड़ित पिता नीरेन्द्र कुमार गंगवार का कहना है कि 8 दिसंबर को उन्होंने अपने नवजात शिशु को कोपल हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। डॉक्टरों की सलाह पर बच्चे को फोटोथैरेपी मशीन में रखा गया, लेकिन अगले दिन सुबह करीब 9:30 बजे अस्पताल की बेरहमी सामने आ गई। लापरवाह स्टाफ ने बच्चे को मशीन में डालकर भगवान भरोसे छोड़ दिया और मासूम मशीन से नीचे गिर गया। हैरानी की बात यह है कि बच्चा करीब 15 मिनट तक नीचे ही पड़ा रहा। आईसीयू में मौजूद एक महिला ने जब यह भयावह दृश्य देखा, तब जाकर परिजनों को सूचना दी गई।