यूपी के इस जिले में चारपाई पर खून से लथपथ मिला युवक का शव, पत्नी पर हत्या की आशंका, जानिए पूरा मामला

घटना के बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी ममता से अलग-अलग बिंदुओं पर पूछताछ की। उसके जवाब संतोषजनक न होने पर पुलिस को शक हुआ। इसी कारण ममता को घर में ही पुलिस निगरानी में रखा गया है। बताया जा रहा है कि वह चार दिन पहले ही अपने मायके बिहार से लौटी थी। थाना अध्यक्ष विनोद कुमार का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति और साफ होगी। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस हत्या की गुत्थी सुलझा ली जाएगी।