इंटरसिटी और आला हजरत की बदलेगी टाइमिंग, बरेली से दिल्ली जाने वाले यात्री खास ध्यान दें, रूट बदलने पर होंगे बदलाव

बरेली। संभावित रूट विस्तार के चलते इंटरसिटी एक्सप्रेस और आला हजरत एक्सप्रेस के समय में बदलाव की आशंका जताई जा रही है। हालांकि रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अभी तक नई समय सारिणी प्राप्त नहीं हुई है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि बरेली से इन ट्रेनों के प्रस्थान समय में कोई परिवर्तन होगा या नहीं। अधिकारियों का प्रयास है कि यात्रियों की सुविधा को देखते हुए समय में कोई बदलाव न किया जाए।
वर्तमान समय सारिणी के अनुसार इंटरसिटी एक्सप्रेस नई दिल्ली सुबह 10:20 बजे पहुंचती है, जबकि आला हजरत एक्सप्रेस पुरानी दिल्ली जंक्शन पर पूर्वाह्न 11:35 बजे पहुंचती है। इस समय व्यवस्था से एक दिन में दिल्ली जाकर काम निपटाने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत मिलती है, क्योंकि वे शाम या रात की किसी ट्रेन से वापस बरेली लौट सकते हैं।
रेलवे की योजना के अनुसार आला हजरत एक्सप्रेस को लखनऊ से लखीमपुर–मैलानी–इज्जतनगर–बरेली जंक्शन के रास्ते संचालित किया जाना है। वहीं इंटरसिटी एक्सप्रेस को कासगंज, बदायूं और बरेली होते हुए दिल्ली की ओर चलाने का प्रस्ताव है। इन रूट परिवर्तनों को स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन नई समय सारिणी को लेकर अभी अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है।
रेलवे सूत्रों के अनुसार, रूट विस्तार के कारण दोनों ट्रेनों के समय में बदलाव संभव है। हालांकि अब तक इनकी संशोधित समय सारिणी को आधिकारिक स्वीकृति नहीं मिली है। रेलवे प्रशासन की कोशिश है कि बरेली से इन ट्रेनों के प्रस्थान समय में कोई बदलाव न हो, ताकि यात्रियों को असुविधा न झेलनी पड़े। इस संबंध में मुरादाबाद मंडल के सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने बताया कि अभी नई समय सारिणी स्वीकृत नहीं हुई है। जैसे ही मंजूरी मिलेगी, यात्रियों को समय रहते जानकारी दे दी जाएगी।
