इंटरसिटी और आला हजरत की बदलेगी टाइमिंग, बरेली से दिल्ली जाने वाले यात्री खास ध्यान दें, रूट बदलने पर होंगे बदलाव

रेलवे सूत्रों के अनुसार, रूट विस्तार के कारण दोनों ट्रेनों के समय में बदलाव संभव है। हालांकि अब तक इनकी संशोधित समय सारिणी को आधिकारिक स्वीकृति नहीं मिली है। रेलवे प्रशासन की कोशिश है कि बरेली से इन ट्रेनों के प्रस्थान समय में कोई बदलाव न हो, ताकि यात्रियों को असुविधा न झेलनी पड़े। इस संबंध में मुरादाबाद मंडल के सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने बताया कि अभी नई समय सारिणी स्वीकृत नहीं हुई है। जैसे ही मंजूरी मिलेगी, यात्रियों को समय रहते जानकारी दे दी जाएगी।