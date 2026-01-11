राष्ट्रीय युवा दिवस पर कल होगी कैंट बोर्ड की मिनी मैराथन, 872 धावक दिखाएंगे दमखम, पर्यावरण संरक्षण पर रहेगा फोकस

कैंट बोर्ड सीईओ तनु जैन
बरेली। छावनी परिषद की ओर से राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कल मिनी मैराथन का आयोजन किया जाएगा। कैंट स्थित मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में सुबह आठ बजे प्रतिभागियों का एकत्रीकरण होगा, जिसके बाद सुबह नौ बजे मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा।
छावनी परिषद की ओर से यह मिनी मैराथन विकसित भारत–2047 और पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ आयोजित की जा रही है। आयोजन का उद्देश्य युवाओं को फिटनेस और पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है।
कल होने वाली मिनी मैराथन में 13 से 60 वर्ष आयु वर्ग के प्रतिभागी तीन अलग-अलग श्रेणियों में भाग लेंगे। पांच किलोमीटर लंबी इस दौड़ में 13 से 18, 19 से 40 और 41 से 60 वर्ष आयु वर्ग की महिला व पुरुष श्रेणी में कुल 872 लोगों ने पंजीकरण कराया है। मिनी मैराथन में सेना के अधिकारी, जवान, पुलिस कर्मी तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा भी अपनी भागीदारी निभाएंगे। इसके अलावा शाहजहांपुर, बदायूं, पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर समेत अन्य जिलों और मंडलों से भी प्रतिभागी शामिल होंगे।
सीईओ कैंट बोर्ड डॉ. तनु जैन ने बताया कि दौड़ की शुरुआत मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम से होगी। मैराथन का मार्ग युगवीणा चौक, पहलवान बाबा मंदिर, बिशप सीनियर सेकेंडरी चौक, कारगिल चौक, शहीद चौक, गेस्ट हाउस, सोल्डर चौक, पहलवान बाबा चौक और युगवीणा चौक से होते हुए पुनः स्टेडियम पर ही समाप्त होगा। मिनी मैराथन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को पांच हजार रुपये, द्वितीय को 2500 रुपये और तृतीय स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को 1500 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।
