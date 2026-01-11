राष्ट्रीय युवा दिवस पर कल होगी कैंट बोर्ड की मिनी मैराथन, 872 धावक दिखाएंगे दमखम, पर्यावरण संरक्षण पर रहेगा फोकस

सीईओ कैंट बोर्ड डॉ. तनु जैन ने बताया कि दौड़ की शुरुआत मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम से होगी। मैराथन का मार्ग युगवीणा चौक, पहलवान बाबा मंदिर, बिशप सीनियर सेकेंडरी चौक, कारगिल चौक, शहीद चौक, गेस्ट हाउस, सोल्डर चौक, पहलवान बाबा चौक और युगवीणा चौक से होते हुए पुनः स्टेडियम पर ही समाप्त होगा। मिनी मैराथन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को पांच हजार रुपये, द्वितीय को 2500 रुपये और तृतीय स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को 1500 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।