11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

बरेली

राष्ट्रीय युवा दिवस पर कल होगी कैंट बोर्ड की मिनी मैराथन, 872 धावक दिखाएंगे दमखम, पर्यावरण संरक्षण पर रहेगा फोकस

छावनी परिषद की ओर से राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कल मिनी मैराथन का आयोजन किया जाएगा। कैंट स्थित मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में सुबह आठ बजे प्रतिभागियों का एकत्रीकरण होगा, जिसके बाद सुबह नौ बजे मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 11, 2026

कैंट बोर्ड सीईओ तनु जैन

बरेली। छावनी परिषद की ओर से राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कल मिनी मैराथन का आयोजन किया जाएगा। कैंट स्थित मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में सुबह आठ बजे प्रतिभागियों का एकत्रीकरण होगा, जिसके बाद सुबह नौ बजे मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा।

छावनी परिषद की ओर से यह मिनी मैराथन विकसित भारत–2047 और पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ आयोजित की जा रही है। आयोजन का उद्देश्य युवाओं को फिटनेस और पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है।

13 से 60 वर्ष आयु वर्ग के 872 धावक होंगे शामिल

कल होने वाली मिनी मैराथन में 13 से 60 वर्ष आयु वर्ग के प्रतिभागी तीन अलग-अलग श्रेणियों में भाग लेंगे। पांच किलोमीटर लंबी इस दौड़ में 13 से 18, 19 से 40 और 41 से 60 वर्ष आयु वर्ग की महिला व पुरुष श्रेणी में कुल 872 लोगों ने पंजीकरण कराया है। मिनी मैराथन में सेना के अधिकारी, जवान, पुलिस कर्मी तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा भी अपनी भागीदारी निभाएंगे। इसके अलावा शाहजहांपुर, बदायूं, पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर समेत अन्य जिलों और मंडलों से भी प्रतिभागी शामिल होंगे।

स्टेडियम से शुरू होकर स्टेडियम पर होगा समापन

सीईओ कैंट बोर्ड डॉ. तनु जैन ने बताया कि दौड़ की शुरुआत मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम से होगी। मैराथन का मार्ग युगवीणा चौक, पहलवान बाबा मंदिर, बिशप सीनियर सेकेंडरी चौक, कारगिल चौक, शहीद चौक, गेस्ट हाउस, सोल्डर चौक, पहलवान बाबा चौक और युगवीणा चौक से होते हुए पुनः स्टेडियम पर ही समाप्त होगा। मिनी मैराथन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को पांच हजार रुपये, द्वितीय को 2500 रुपये और तृतीय स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को 1500 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Jan 2026 08:49 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / राष्ट्रीय युवा दिवस पर कल होगी कैंट बोर्ड की मिनी मैराथन, 872 धावक दिखाएंगे दमखम, पर्यावरण संरक्षण पर रहेगा फोकस

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दिन रात मेहनत मजदूरी कर बनवाया दरोगा, वर्दी पहनते ही बदले तेवर, कराया मुकदमा, दरोगा पत्नी ने किया ऐसे पलटवार

बरेली

इंटरसिटी और आला हजरत की बदलेगी टाइमिंग, बरेली से दिल्ली जाने वाले यात्री खास ध्यान दें, रूट बदलने पर होंगे बदलाव

बरेली

न्यायिक दौरे पर बरेली पहुंचे हाईकोर्ट के जस्टिस अब्दुल शाहिद, सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर, निजी आयोजन में की शिरकत

बरेली

यूपी के इस जिले में चारपाई पर खून से लथपथ मिला युवक का शव, पत्नी पर हत्या की आशंका, जानिए पूरा मामला

बरेली

बरेली पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, दिवंगत विधायक को दी श्रद्धांजलि, झारखंड के राज्यपाल समेत कई दिग्गज नेता रहे मौजूद

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.