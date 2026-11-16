BAREILLY NEWS: 25 लाख रुपये के लेनदेन में युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस मुठभेड़ में दो आरोपी गिरफ्तार, दो पुलिसकर्मी भी घायल

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन पुलिस टीमें गठित की गई थीं। सोमवार को आंवला पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि गोलीकांड के आरोपी बंजरिया के जंगल में सिद्ध मंडी मंदिर के पास एक खेत में बनी ट्यूबवेल की कोठरी के निकट छिपे हैं। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। पुलिस के अनुसार, खुद को घिरता देखकर आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान हेड कांस्टेबल कामेश्वर सिंह के दाहिने बाजू और उपनिरीक्षक शुभम कुमार के बाएं बाजू को गोली छूकर निकल गई। दोनों पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस की जवाबी फायरिंग में तौफीक कुरैशी के दोनों पैरों में घुटनों के आसपास और अशफाक उर्फ चौड़ा के दाहिने पैर में घुटने के नीचे गोली लगी। दोनों घायल होकर खेत में गिर पड़े। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरा आरोपी विकास यादव झाड़ियों का फायदा उठाकर फरार हो गया।