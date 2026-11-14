सपा और कांग्रेस के एजेंडे पर भड़के भूपेंद्र सिंह चौधरी, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने का लगाया आरोप

Bhupendra Singh Chaudhary: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। सत्ता और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे है। इसी कड़ी में यूपी के मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बरेली में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। मंत्री चौधरी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को लेकर भ्रम फैलाने और लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी के फोन टैपिंग आरोपों को भी उन्होंने विफलताओं को छिपाने और सनसनी फैलाने की कोशिश बताया। चौधरी ने कहा कि दोनों दलों का एजेंडा नकारात्मक है और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर अराजकता पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है।