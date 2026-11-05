BAREILLY NEWS: बरेली की कामधेनु गौशाला पर फिर गरजा BDA का बुलडोजर, भारी पुलिस फोर्स के बीच शुरू हुआ ध्वस्तीकरण

बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र स्थित मौलानगर की कामधेनु गौशाला पर गुरुवार सुबह बीडीए ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में दोबारा ध्वस्तीकरण शुरू कर दिया। महामंडलेश्वर संजीव गौड़ के संरक्षण में संचालित बताई जाने वाली इस गौशाला पर पार्क के लिए आरक्षित करीब 500 वर्गगज सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण का आरोप है। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद प्राधिकरण ने जांच कर कार्रवाई शुरू की थी। इससे पहले 28 जुलाई को भी बुलडोजर चलाया गया था, लेकिन विरोध के बीच कार्रवाई रुक गई थी। अब दोबारा ध्वस्तीकरण शुरू होने से इलाके में हलचल तेज हो गई है।