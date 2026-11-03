2027 की चुनावी जंग से पहले बरेली में भाजपा ने दिखाई संगठन की ताकत, नड्डा-मौर्य और जयंत संग सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता

उत्तर प्रदेश में अगली विधानसभा चुनावी लड़ाई से पहले भाजपा ने संगठनात्मक गतिविधियों की रफ्तार बढ़ा दी है। बरेली में जेपी नड्डा, केशव प्रसाद मौर्य और जयंत चौधरी की मौजूदगी में निकाली जा रही पदयात्रा को राजनीतिक लिहाज से अहम माना जा रहा है। खास बात यह है कि इस आयोजन में भाजपा के साथ सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख भी शामिल हुए हैं। ऐसे में पदयात्रा के जरिए भाजपा संगठन की सक्रियता के साथ गठबंधन की एकजुटता का संदेश भी सामने आया है। फिलहाल नेताओं और कार्यकर्ताओं की पदयात्रा जारी है, जबकि इसके बाद सर्किट हाउस में होने वाली बैठकों पर भी राजनीतिक नजरें टिकी हैं।