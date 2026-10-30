BAREILLY NEWS: तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को रौंदा, चेहरा बुरी तरह कुचला, परिवार में मचा कोहराम

मृतक नेत्रपाल फाइल फोटो
बरेली। कंपनी से काम खत्म कर बाइक से घर लौट रहे युवक की जिंदगी रास्ते में ही खत्म हो गई। फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के अगरास मोड़ पर तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही युवक सड़क पर गिर पड़ा और उसका चेहरा बुरी तरह कुचल गया। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।
मीरगंज थाना क्षेत्र के धनेली तेरिया कल्याणपुर निवासी 34 वर्षीय नेत्रपाल पुत्र रामप्रसाद अमेजन कंपनी में काम करते थे। गुरुवार रात वह कंपनी से काम खत्म करने के बाद अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। अभी वह फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र में अगरास मोड़ के पास पहुंचे ही थे कि तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि नेत्रपाल संभल नहीं सके और सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।
अगरास मोड़ पर हुए इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और भारी वाहनों की रफ्तार को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। रात के समय सड़कों पर चलने वाले दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा बेहद जरूरी है। ऐसे हादसों को रोकने के लिए यातायात नियमों का सख्ती से पालन और तेज रफ्तार वाहनों पर निगरानी आवश्यक है।
हादसा इतना भीषण था कि नेत्रपाल का चेहरा बुरी तरह कुचल गया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों में हादसे को लेकर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया। परिजनों को उम्मीद थी कि समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बच जाएगी, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घर लौटने का इंतजार कर रहे परिवार को जब नेत्रपाल की मौत की खबर मिली तो खुशियां मातम में बदल गईं।
जिला अस्पताल की मोर्चरी में मृतक के भाई नरेंद्र ने घटना के संबंध में जानकारी दी। 34 वर्षीय नेत्रपाल की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जवान बेटे की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। जिस भाई के साथ परिवार की खुशियां जुड़ी थीं, उसकी मौत की खबर से घर में मातम छा गया।
हादसे के बाद पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसा किस तरह हुआ और डंपर चालक के संबंध में क्या जानकारी सामने आई है, इसकी विस्तृत जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।
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